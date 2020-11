OM, PSG, Stade de Reims : ils sont dans l’équipe type de la 10e journée de L1

L’OM s’est un peu rassuré vendredi en lancement de cette 10e journée de L1 en s’imposant à la Meinau (1-0). Grâce à un sublime but de Morgan Sanson, les hommes d’André Villas-Boas ont en partie fait oublier leurs manquements à Porto en Ligue des champions (0-3) et passeront cette trêve internationale un peu moins sous pression. Appelé en sélection argentine, Leonardo Balerdi a marqué des points et figure dans l’équipe type, après avoir notamment commis zéro faute face au RC Strasbourg !

Le PSG a écrasé le Stade Rennais samedi au Parc des Princes (3-0) grâce notamment à l’excellente prestation d’Ander Herrera, qui prend de plus en plus de poids à la construction du jeu parisien en l’absence de Neymar. Angel Di Maria, auteur d’un doublé et désireux de prolonger son contrat dans la capitale, évolue aussi dans l’entrejeu.

L’Argentin a hérité de la note de 8/10, quand Keylor Navas prend place dans les buts. Enfin, l’attaque de ce onze prestigieux est incarnée par Stéphane Bahoken (SCO Angers) et Boulaye Dia. L’attaquant du Stade de Reims a été dans tous les bons coups face au RC Lens en inscrivant un doublé et en disputant pas moins de 17 duels aux Sang et Or (4-4).