OM – PSG : Villas-Boas absent de marque pour le Classique ? 

André Villas-Boas ne nous avait pas habitués à pareil pétage de plombs. Contre Amiens, ce sont certains faits de jeu –qui ont fait exploser l’entraîneur de l’OM. Pour être venu expliquer son point de vue de manière trop agressive à M. Letexier, il a été expulsé après le coup de sifflet final.

« C’est ma faute, a-t-il dit en conférence de presse. On doit contrôler à 2-0. Et c’est moi le leader donc c’est à moi de donner cette tranquillité. Je pense que j’ai raté mes changements. J’ai changé un peu la ligne défensive et je n’en avais pas besoin ».

Du coup, le technicien portugais sera suspendu contre le Montpellier HSC samedi pour le compte de la 29e journée de L1. Avec le risque, devant la commission de discipline, d’écoper d’un deuxième match de suspension, ferme ou avec sursis, alors que la réception du PSG se profile le 22 mars. L’Équipe précise que la sanction dépend beaucoup des propos tenus et du rapport de l’arbitre. Le fait que le « Special Two » ait récolté deux jaunes plutôt qu’un rouge direct semble accréditer la thèse qu’aucun propos grossier n’a été tenu, ce qui plaidera en sa faveur, si c’est bien le cas.