OM, RC Lens, AS Monaco : ils sont dans l’équipe type de la 4e journée de L1

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

La très nette victoire de l’OM hier à Nice (3-0) a apporté son lot de bonnes nouvelles à Igor Tudor, qui voit deux notamment trois de ses joueurs intégrer l’équipe type de cette 4e journée de Ligue 1 : Jonathan Clauss, Nuno Tavarez et Alexis Sanchez.

Si, du côté d RC Lens, on peut se gargariser de placer Brice Samba et Seko Fofana dans c onze prestigieux, le bon élève du week-end est sans conteste le Montpellier HSC avec pas moins de trois éléments en plus de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio ! La démonstration à Brest (7-0) a bien aidé.

Enfin, le match nul de l’AS Monaco en clôture au Parc des Princes contre un irrésistible PSG cette saison (1-1) a été récompensé avec la présence d’Axel Disasi et de la recrue estivale Mohamed Camara, annoncé comme le successeur du neo-Merengue Aurélien Tchouaméni.