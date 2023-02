OM, RC Lens, FC Nantes, ASSE, PSG, OL : on revient sur la folle journée du 31 janvier !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

LEUR FINISH EST REUSSI

En recrutant Vitinha (Braga) pour 32 M€ (dont 7 M€ de bonus), l'OM a réussi sa mission avec un troisième renfort et le recrutement d'un n°9. Belle victoire pour Pablo Longoria. Belle réussite aussi pour le FC NANTES qui, une fois n'est pas coutume, a vécu un dernier jour très calme. Les jeunes sur le départ sont partis (Affamah, Achi) et la venue d'Andy Delort a été réglé avant le dernier jour. On l'attendait peu animé, le dernier jour du Mercato du RC LENS a (sans doute?) donné lieu à une bonne surprise de dernière minute avec l'arrivée en prêt avec option d'achat d'Angelo Fulgini (Mayence). A confirmer car le Racing n'a pas communiqué en soirée. Enfin, même s'il leur manque peut-être un ailier suite à la vente de Kamaldeen Sulemana à Southampton, le STADE RENNAIS a encaissé un chèque de 25 M€ et récupéré un latéral droit à Tottenham (Djed Spence) pour remplacer Hamari Traoré blessé. Plus qu'à moindre mal...

LEUR FINISH EST MITIGE

Plutôt que de se lancer dans un « panic buy », le LOSC a choisi de ne rien faire. Il manque sans doute un latéral droit à cette équipe mais bon... A l'ASSE, on espérait deux arrivées et plusieurs départs hier. On n'a eu que la signature en prêt du défenseur central croate Mateo Pavlovic (Rijeka). Mieux que rien même si Laurent Batlles souhaitait un joueur offensif pour le couloir droit (échec de la piste Sadiq). Les GIRONDINS espéraient recruter le remplaçant d'Alberth Elis. Il n'en a rien été à cause d'une péripétie dont a été victime Admar Lopes en déplacement à l'étranger pour signer une recrue mystère.

Le FC BARCELONE avait démarré la journée en rêvant de la signature de Sofyan Amrabat (Fiorentina). Il l'a fini plus modestement avec le départ d'Hector Bellerin au Sporting et l'arrivée attendue du jeune mexicain Julian Araujo (LA Galaxy) pour le remplacer. Au moins les Blaugranas ont pu entériner le contrat de Gavi. On s'en contentera... Rien à signaler pour le REAL MADRID qui a fait ce qu'on attendait de lui sur un Mercato d'hiver. C'est-à-dire rester calme le dernier jour...

ILS ONT VECU UN SALE 31

Trois clubs ont connu une dernière journée du Mercato un brin chaotique avec un deal raté sur le gong. Commençons par l'OL, qui a certes recruté Jeffinho (Botafogo) pour 10 M€ (+2,5 M€ de bonus) et s'est débarrassé de Julian Pollersbeck (prêté à Lorient) mais qui n'a pu vendre Houssem Aouar ni Moussa Dembélé et est finalement resté en carafe sur son « N°6 » faute d'avoir pu conclure avec le Rayo Vallecano pour Pathé Ciss. Dans son genre, l'OGC NICE n'est pas mal non plus. Bien sûr, la journée est sauvée par la signature record de Terem Moffi (FC Lorient) mais il manque quand même un milieu de terrain à cette équipe. La venue d'Ismaël Gharbi en prêt sec en provenance du PSG a échoué pour des papiers renvoyés à la LFP cinq minutes trop tard. Le PSG, parlons-en, justement. Le Champion de France a trouvé une porte de sortie pour Keylor Navas (Nottingham Forest), prêté Ayman Kari (Lorient) mais s'est fait promener par Chelsea sur le dossier Hakim Ziyech pour lequel un recours a été déposé.