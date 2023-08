OM, RC Lens – Mercato : la L1 totalement éjectée du dossier De Ketelaere !

Ex star du FC Bruges, en échec du côté du Milan AC, Charles De Ketelaere se retrouve parmi les grands animateurs du mois d'août. Si le RC Lens pensait à lui pour remplacer Loïs Openda et que son agent avait cité l'OM comme une possibilité, la réalité du terrain est un peu différente.

En effet, comme le rapporte Nicolo Schira, seuls trois clubs se sont manifestés concrètement avec une offre : l'Atalanta Bergame, Wolfsbourg et la Real Sociedad. Le journaliste italien confirme également que les Bergamasques sont en pôle, eux qui ont trouvé un accord avec le Milan sur la base d'un prêt payant de 3 M€ avec une option d'achat à 23 M€.

Le Belge est encore en phase de réflexion mais devrait dire oui à l'Atalanta et ainsi continuer en Série A.

#Atalanta are still confident to sign Charles #DeKetelaere from #ACMilan on loan (€3M) with option to buy (23M). The belgian player has also received a bids from #Wolfsburg and #RealSociedad, but only Atalanta have an agreement with #Milan, as of now. #transfers https://t.co/2t6nWxxMV4