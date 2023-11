OM, RC Lens, OL, Stade Rennais : Daniel Riolo détruit la L1 et sa technique nullissime

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

On imagine très bien la scène : les journalistes de L'After réunis dans leur rédaction avec, d'un côté, la purge Rennes-Lyon (0-1) et de l'autre, Chelsea-Manchester City (4-4). Et la sensation, évidente, qu'il ne s'agissait pas du même sport. Embrayer avec un Lens-OM (1-0) meilleur au niveau de l'engagement mais également parsemé de fautes techniques a forcément énervé Daniel Riolo mais aussi Stéphane Guy, qui a parlé de "dimanches noirs apocalyptiques pour la L1, il n'y a même pas de highlights". Mais comme souvent, c'est le polémiste qui a tapé le plus fort sur le niveau de cette bonne vieille Ligue 1.

"Techniquement, c'est nullissime !"

"J'ai l'impression qu'on ne peut analyser que de la comptabilité. Lens a pris trois points et est revenu à quatre points de Lille qui n'a pas avancé aujourd'hui (dimanche) et qui a été mauvais. C'est à celui qui est moins mauvais. Dans l'état d'esprit, Marseille n'est pas mauvais. On a vu des époques en Ligue 1 où ce qu'on reprochait aux équipes, c'était de ne pas faire d'effort, de jouer à deux à l'heure. On s'emmerdait parce que ça ne bougeait pas sur le terrain. Tu avais le sentiment que les joueurs n'en avaient rien à cirer de ce qu'il se passait. Maintenant, les équipes font toutes des efforts, sauf que techniquement, c'est nullissime !"

"Il ne vaut mieux pas qu'ils fassent des séquences à une touche de balle parce que même à deux touches, ils n'arrivent pas à faire des passes ! Une touche de balle, ça nécessite d'être adroit techniquement. Là, c'était terrible: passes en profondeur trop fortes, passes à côté trop fortes ou mal ajustées... Ce n'est pas que dans le match de ce soir (Lens-OM). C'est un aboutissement d'un week-end où tu t'es emmerdé. Lens-OM, c'est une superbe affiche. L'année dernière à la 34e journée, le match était autre chose. Les Rennes-Lyon des dernières années, tu avais toujours un peu de piquant parce que Genesio retrouvait Lyon. C'était mauvais comme match."

🗣️💬"Des dimanches noirs apocalyptiques. Il n'y a même pas de highlights."



🎙️ Stéphane Guy et @DanielRiolo expriment leur mécontentement vis-à-vis des matchs de Ligue 1 ces derniers temps. #RMCLive pic.twitter.com/ksOYVCxByS — After Foot RMC (@AfterRMC) November 12, 2023

