OM - Stade de Reims : une victoire, un éclair d'Ounahi, un bon Vitinha... les notes des Marseillais

Au terme d'un match animé et plutôt équilibré au Stade Vélodrome, l'OM a glané une victoire précieuse face au Stade de Reims (2-1) grâce à des buts d'Azzedine Ounahi et Vitinha. Découvrez les notes des joueurs olympiens.

Pau Lopez : 5/10

Le gardien espagnol n’a pas eu grand chose à faire et se trouve masqué sur l’ouverture du score d’Ito. Une prestation sans fausse note avec des interventions importantes en fin de match.

Jonathan Clauss : 5,5/10

Volontaire et incisif sur son côté droit, l’ancien Lensois a beaucoup combiné avec Mughe puis Sarr. Il lui a seulement manqué la précision dans la dernière passe pour se montrer décisif.

Samuel Gigot : 6/10

Prestation solide du défenseur olympien. Rarement pris à défaut, il s’est même permis quelques jaillissements dans la moitié de terrain adverse. Il a donné le ton à ses coéquipiers grâce à son agressivité dans les duels.

Chancel Mbemba : 4/10

Très attendu en raison de la suspension de Leonardo Balerdi, le Congolais n’a pas totalement rassuré dans ses interventions et son placement. Il semble moins à l’aise dans le système de Marcelino et sa défense à quatre.

Renan Lodi : 4,5/10

Le Brésilien a peiné face à la vitesse d’Ito sur le côté droit. Sans doute trop juste physiquement, il s’est accroché jusqu’au bout mais manquait de tranchant offensivement. Point positif, ses coups de pied arrêtés ont apporté du danger.

Valentin Rongier : 6/10

La capitaine marseillais a marqué des points ce soir. Toujours précieux à la récupération du ballon, il a permis à son équipe de respirer et de projeter vers l’avant.

Geoffrey Kondogbia : 5,5/10

Un match maîtrisé pour l’ancien joueur de l’Atlético, sans fioritures ni grandes envolées. Il a fait le travail dans l’entrejeu.

Vitinha, l'homme du match

Azzedine Ounahi : 6/10

Le Marocain a illuminé l’après-midi d’une superbe frappe enroulée qui a fait mouche. Sinon, sa palette technique a amené de nombreuses situations pour les Olympiens. L’ancien Angevin gagne tranquillement sa place dans le onze de Marcelino.

François-Régis Mughe : 6/10

Pour sa première titularisation en Ligue 1, le jeune Camerounais s’est distingué par plusieurs chevauchées sur le côté droit. Parfois brouillon techniquement, il a tout de même apporté du dynamisme et de la vitesse à l’attaque marseillaise. Des débuts plutôt réussis.

Iliman Ndiaye : 4,5/10

En soutien de Vitinha, l’ancien joueur de Sheffield a souvent appelé le ballon, sans réussite. Il s’est heurté à un marquage efficace des adversaires, l’obligeant à jouer dos au but. On l’a très peu vu face au jeu.

Vitinha : 7/10

L’homme du match côté marseillais. Le Portugais a semblé métamorphosé par rapport à la saison dernière. Très précieux dos au but et dans ses appels, il n’a jamais cessé d’harceler les défenseurs rémois. Avant d’être récompensé par un but décisif, tout en puissance. Vitinha ne pouvait pas mieux commencer sa saison devant le public du Velodrome.

Ismaïla Sarr : 5,5/10

Rentré à la place de Mughe dès la 50ème minute, l’ailier sénégalais a mis à profit ses jambes de feu pour déstabiliser le Stade de Reims. Mais son déchet dans le dernier geste gâche quelque peu son impact, dommage.

Non-notés : Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Veretout

