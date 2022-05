L'OM dauphin sur le fil, Mbappé déroule, l'ASSE miraculée pour l'instant... Revivez le live-texte d'un Multiplex dément !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le mot de la fin :

Imagine tu te qualifies en C1 grâce à un but d'Ignatius Ganago. — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 21, 2022

L'OM est en C1 (2e), Monaco jouera comme l'an dernier les tours préliminaires (3e), le Stade Rennais est en Ligue Europa et l'OGC Nice en barrages de Ligue Europa Conférence. L'ASSE a encore deux matchs pour se sauver alors que pour Bordeaux et Metz, c'est la Ligue 2.

Les scores :

Angers 2-0 Montpellier (Mangani, Pereira Lage)

Brest 2-4 Bordeaux (Mounié, Belaïli / Mangas, Mara (x2), Dilrosun)

Clermont 1-2 OL (Bayo / Dembélé, Aouar)

Lens 2-2 Monaco (Frankowski, Ganago / Badiashile, Ben Yedder)

Lille 2-2 Rennes (Weah (x2) / Bourigeaud)

Lorient 1-1 Troyes (Laurienté / Touzghar)

OM 4-0 Strasbourg (Gerson (x3), Ünder, Bakambu)

Nantes 1-1 ASSE (Blas / Hamouma)

PSG 5-0 Metz (Mbappé (x3), Neymar, Di Maria)

Reims 2-3 Nice (Ekitike, Doumbia / Delort (x3))

ET C'EST FINITO PARTOUT ! ON VA FAIRE LE POINT RAPIDOS.

94e et 95e min : Incroyable scénario dans la course à la Ligue des Champions ! Alors que Bakambu ajoute un 4e but à la victoire de l'OM sur Strasbourg (4-0), l'AS Monaco se fait reprendre sur le fil par Lens (2-2) par Ganago. L'OM repasse 2e et est en Ligue des Champions ! Monaco n'a que ses yeux pour pleurer...

FINI A NANTES. SAINTE JOUERA LE BARRAGE CONTRE AUXERRE. METZ EST EN LIGUE 2... ET C'EST UN MIRACLE.

Grande Gerson :

🇧🇷 Gerson est impliqué dans 6 buts lors de ses 8 derniers matchs officiels avec l'@OM_Officiel (5 buts inscrits, 1 passe décisive). @PSSportsFR #OMRCS — Stats Foot (@Statsdufoot) May 21, 2022

Et Grande Hamouma :

90e min : jusqu'au bout, ce multiplex est une folie ! Egalisation de Rennes à Lille grâce à Guirassy (2-2). Les Rouge et Noir rebasculent 4e. Dans le même temps, Gerson permet à l'OM d'accroitre son avance (3-0) contre Strasbourg mais il manque encore deux buts pour rattraper Monaco. Ce sera short dans le temps additionnel.

88e min : but de Timothy Weah pour le LOSC face à Rennes (2-1). Respect aux Dogues qui jouent le jeu... Et permettent à Nice de passer 4e (Ligue Europa). Douche froide pour Rennes, désormais 5e. Le Gym, roi du final ! Dans ta face, Winamax (x2).

84e min : 🟥 Carton rouge pour le troyen Kaboré qui a découpé le Lorientais Abergel. On vous dit ça pour l'anecdote... Et pour ceux qui affronteront Troyes lors de la 1ere journée de Ligue 1 2022-23.

83e min : oh l'improbable triplé d'Andy Delort pour l'OGC Nice ! 3-2 en moins de dix minutes pour les Aiglons à Reims. A l'OL, on sait ce que c'est, on a déjà connu ça...

Haie d'honneur pour Angel Di Maria à sa sortie, ses larmes auront marqué la soirée à Paris :

👏 La sortie d’Angel Di Maria, chaudement salué par le public du Parc des Princes ! #PSGFCM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/NFoZbuW3YI — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 21, 2022

80e min : oh le but stéphanois ! Romain Hamouma égalise pour l'ASSE à Nantes (1-1) et ça change tout ! Les Verts ne sont plus en Ligue 2. Je répète : les Verts ne sont plus en Ligue 2 !

78e min : tellement à l'image de Nice cette saison ! Egalisation d'Andy Delort à 2-2 à Reims. Les Aiglons reprennent la 5e place à Strasbourg ! Dans ta face, Winamax !

73e min (oui à l'OM on a un peu de retard grâce aux fumis !) : 2-0 pour les Olympiens. Cengiz Ünder force le verrou alsacien. Cela semble plié au Vélodrome. L'OM va maintenant espérer un but des Sang et Or pour reprendre la 2e place.

74e min : but d'Andy Delort sur penalty. Reims 2-1 Nice. L'espoir pour le Gym.

75e min : but de l'égalisation de Lorient face à Troyes (1-1, Armand Laurienté). Et 4e but des Girondins par Dilrosun. 4-2 face à Brest.

Et il suffisait qu'on dise ça pour que l'OGC Nice obtienne un penalty pour une faute sur Andy Delort (75e).

C'est vache mais ça nous a fait marrer :

73e min : Sekou Mara, meilleur bordelais des dernières semaines inscrit le but du 3-2 des Girondins à Brest. Les Bordelais quitteront-ils la L1 sur une victoire ?

68e min : et de 5 pour le PSG contre Metz ! Angel Di Maria fête sa dernière d'un but. Il ne manque plus que deux buts pour que l'ASSE repasse devant Metz. Allez, on y croit (parce que du côté des Verts Hamouma préfère buter sur Alban Lafont et qu'Enzo Crivelli empêche les Stéphanois d'égaliser...).

Crivelli est entré gardien de but.#ASSEFCN — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) May 21, 2022

Mbappé vs Ben Yedder, un duel d'un autre temps en Ligue 1 :

🇫🇷 2 joueurs français ont atteint la barre des 25 buts saison en @Ligue1UberEats cette saison (Kylian Mbappé 28, Wissam Ben Yedder 25). Une première depuis l'exercice 1966/67 (Hervé Revelli 31, Georges Lech 25). @PSSportsFR #RCLASM — Stats Foot (@Statsdufoot) May 21, 2022

67e min : grâce à Pereira Lage, le SCO Angers fait le trou contre Montpellier (2-0).

C'est aussi le feu à la Beaujoire (même avec la tribune Loire fermée) :

Même sans la tribune Loire, fermée, les fumigènes sont de sortie à la Beaujoire. #FCNASSE pic.twitter.com/1O8jKgHp44 — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) May 21, 2022

61e min : grosse clim' pour l'OM ! L'AS Monaco prend l'avantage à Lens grâce à Ben Yedder (2-1). Les Olympiens perdent la deuxième place.

60e min : finalement, le penalty est à retirer à Clermont et Mohamed Bayo transforme en deux temps après un nouvel arrêt de Lopes. L'OL ne mène plus que 2-1.

58e min : 🟥 la spéciale du FC Metz avec un carton rouge pour Boubacar Traoré. Les Grenats vont finir à 10 contre le PSG.

58e min : à Clermont, Lukeba concède le penalty contre l'OL pour une faute de Dossou mais Anthony Lopes repousse la tentative de Bayo. Toujours 2-0 pour Lyon.

Karim Benzema et Kylian Mbappé au coude à coude pour le record de Just Fontaine :

🇫🇷 Joueurs français ayant marqué le plus de buts sur une saison (Club du top 5 européen + Sélection A) :



53- Just Fontaine en 1957/58

51- Philippe Gondet en 1965/66

49- Roger Courtois en 1935/36

49- KARIM BENZEMA en 2021/22

48- KYLIAN MBAPPE en 2021/22 @PSSportsFR #PSGFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) May 21, 2022

C'est le feu au Vélodrome au sens propre comme au figuré :

51e min : Mbappé voit triple et continue de fêter sa prolongation. 4-0 pour le PSG contre Metz. Encore trois et l'ASSE se sauve en perdant... Improbable.

Le speaker du Parc des Princes ce soir : pic.twitter.com/mmE1CULC8m — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 21, 2022

49e min : 2-0 pour l'OL à Clermont. Houssem Aouar est le buteur. Passeur décisif : Henrique Silva. On tient peut-être le latéral gauche de la saison prochaine à Lyon.

Fin de la grève du CUP à Paris :

Retour des encouragements et banderole à l'endroit pour le virage Auteuil #PSGFCM pic.twitter.com/WTBvpnOSKx — Maxime Barbaud (@MBarbaud) May 21, 2022

48e min : parce qu'on a envie d'y croire pour l'ASSE, on va se dire que le double sauvetage de Paul Bernardoni et Falaye Sacko pour éviter le 2-0 du FC Nantes est le tournant du match. Les Verts ont besoin d'un but pour passer barragistes.

C'EST REPARTI QUASIMENT PARTOUT ! LES 45 DERNIERES MINUTES DE LA SAISON DE L1, C'EST MAINTENANT.

Parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer quand on est supporter des Verts ce soir :

Les dirigeants de Saint-Etienne avec Pascal Dupraz :pic.twitter.com/cwFFK6YAW1 — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 21, 2022

"Kyky challenge" avec Benzema sur l'année civile :

🇫🇷 Kylian #Mbappé (25 réalisations) repasse en tête des classements des meilleurs buteurs toutes compétitions confondues en 2022 devant 🇫🇷 Karim #Benzema (24). #PSGFCM https://t.co/Va2IzS8rPR — Stats Foot (@Statsdufoot) May 21, 2022

Pour l'instant, l'OM finit second de Ligue 1 et profite du match nul de Monaco pour accrocher l'accessit direct en Ligue des Champions. Le Stade Rennais reste 4e et en Ligue Europa. Mené, Strasbourg s'accroche à la dernière place des Européens (barrages de Ligue Europa Conférence). En bas, l'ASSE et les Girondins descendent directement. Metz est en barrages.

Les scores à la pause :

Angers 1-0 Montpellier (Mangani)

Brest 2-2 Bordeaux (Mounié, Belaïli / Mangas, Mara)

Clermont 0-1 OL (Dembélé)

Lens 1-1 Monaco (Frankowski / Badiashile)

Lille 1-1 Rennes (Weah / Bourigeaud)

Lorient 0-1 Troyes (Touzghar)

OM 1-0 Strasbourg (Gerson)

Nantes 1-0 ASSE (Blas)

PSG 3-0 Metz (Mbappé (x2), Neymar)

Reims 2-0 Nice (Ekitike, Doumbia)

45e min : match sans enjeu mais but à Angers, pour les locaux, contre un Montpellier en vacances depuis deux mois ! Penalty signé Mangani pour sa dernière (1-0). C'est bientôt la mi-temps. On va faire le point avant de reprendre notre souffle et de revenir en feu pour la 2e mi-temps.

La folie des réseaux sociaux en ce moment :

41e min : égalisation rennaise ! Qui ne change pas grand chose puisque l'OM et Monaco ne perdent pas et que derrière, ça ne répond plus ! Qui d'autres que Benjamin Bourigeaud pouvait marquer ?

Benjamin Bourigeaud est impliqué dans 16 buts lors de ses 13 derniers matchs de @Ligue1UberEats (8 buts inscrits, 8 passes décisives). @PSSportsFR #LOSCSRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) May 21, 2022

Moussa Dembélé (OL), faut quand même qu'on en parle :

🇫🇷 Moussa Dembélé devient le 1er joueur de l'OL à marquer lors de ses 7 rencontres consécutives en L1 depuis Sonny Anderson en août 2001 (11). #TeamOL #CF63OL pic.twitter.com/U70a6rz40l — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) May 21, 2022

Et Neymar aussi, tiens ! Il a quand même franchi le mur du 100. Pas mal pour un joueur du FC Infirmerie.

36e min : égalisation de Monaco checkée par la VAR et validée contre Lens. Les Sang et Or ne sont plus européen. Benoît Badiashile égalise sur un cafouillage.

34e min : Sketch bordelais suite (et pas fin). Bordeaux reprend l'avantage par Sekou Mara... Et se fait reprendre par Brest dans la foulée (Belaïli).

31e min : Neymar Jr. 3-0 pour le PSG face à Metz.

31e min : l'homme consonne Przemyslaw Frankowski donne l'avantage à Lens face à Monaco (1-0). Dans la minute qui suit, l'OM ouvre la marque face à Strasbourg grâce à Gerson. Cela bouleverse la course à l'Europe. Marseille repasse second, Monaco 3, Rennes 4... Et les Sang et Or 5e et donc en Ligue Europa Conférence. Quelle folie !

29e min : Mbappé again 2-0 pour le PSG contre Metz. Plus que 6 et les Verts sont sauvés. Allez Kylian !

▪️ 27 buts en 2020/21

▪️ 26 buts en 2021/22



🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français à inscrire plus de 25 buts lors de 2 saisons consécutives en L1 depuis Thadée Cisowski (30 en 1958/59,27 en 1959/60). https://t.co/RPUP8jz9fP — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) May 21, 2022

27e min : 1-0 pour l'OL à Clermont. Devinez qui est le buteur ? Moussa Dembélé évidemment. 17e but en L1 en 2022. Lewandowski au tapis...

26e min : ... Et c'est d'autant plus dommage que Kylian Mbappé vient de marquer et que le PSG mène contre Metz.

23e min : Blas marque sur penalty pour Nantes et enfonce l'ASSE (1-0). Les Verts sont aux portes de la Ligue 2...

22e min sur toutes les terrains et ça s'anime avec un penalty à Nantes pour les Canaris et un but de Troyes (Touzghar).

Sinon, on a vu passer ça sur Twitter :

Les gants de Gomis sur le but du LOSC #LOSCSRFC pic.twitter.com/OBV7ZVGMEu — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 21, 2022

Et cette stat qui ne sert à rien qui nous fume :

10 – Hugo Ekitike est le 1er joueur dont le nom de famille est un palindrome à atteindre les 10 buts en Ligue 1 depuis Laszlo Seles (11 buts entre 1972 et 1977). Radar. #SDROGCN @StadeDeReims https://t.co/vtXdwPZ1UF — OptaJean (@OptaJean) May 21, 2022

Et on peut rire de Bordeaux :

Les @girondins deviennent le 1er joueur à atteindre la barre des 90 buts encaissés lors d'une saison en @Ligue1UberEats depuis Rouen en 1977/78 (91). @PSSportsFR #SB29FCGB — Stats Foot (@Statsdufoot) May 21, 2022

18e min : 2-0 pour Reims contre Nice. Belle action collective conclue par Doumbia sur un décalage d'El Bilal Touré. Christophe Galtier et ses Aiglons en PLS.

Et pendant ce temps au Parc des Princes...

« Respect, humilité, mentalité : gracias por todo El Fideo »



L’hommage du @Co_Ultras_Paris à Angel Di Maria pour son dernier match avec le #PSG !#PSGFCM pic.twitter.com/yPUigv6Pyb — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 21, 2022

16e min : et clim' directe pour Bordeaux. Brest égalise à 1-1 grâce à Steve Mounié. Un sketch ces Gigis !

14e min : Bordeaux débute sa remontada à Brest (Ricardo Mangas). Plus que onze buts au goal-average et il faut que Paris et Nantes gagnent.

On résume : 1-0 pour Reims face à Nice. 1-0 pour Lille contre Rennes. Statu-quo en haut pour l'instant.

12e min : grande nouvelle pour Monaco et l'OM, le Stade Rennais est mené à Lille. Timothy Weah profite d'une erreur d'Alfred Gomis pour ouvrir la marque.

8e min : premier but de la soirée pour Reims face à Nice signé Hugo Ekitike. Plus que jamais les Aiglons sont lourdés dans la course à l'Europe ! Sacré patate des 20 mètres de l'attaquant des Bleuets qu'on va se régaler à suivre au Tournoi de Toulon !

5e min : aucun but nulle part mais un poteau pour l'OM (Harit) qui pousse face à Strasbourg... Et un magnifique tifo à Delaune sur Reims - Nice hommage au capitaine Yunis Abdelhamid.

C'EST PARTI SUR TOUS LES TERRAINS !

Les premiers tifos de la soirée sortent...

Min-10 : Le PSG officialise la prolongation de Kylian Mbappé... Dont le nom est scandé au Parc des Princes (au même niveau qu'Angel Di Maria dont c'est la dernière...

Min-15 : Chaude ambiance sur Lens - Monaco avec un hommage à Yannick Cahuzac. Pendant ce temps, le Vélodrome se chauffe et ça chambre les Girondins de Bordeaux.

Énorme ovation pour Yannick Cahuzac rejoint par la petite famille sur la pelouse à la fin de l'échauffement #RCLens pic.twitter.com/wMEbocyatK — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 21, 2022

Pendant les rencontres, nous ferons un point en temps réel sur les situations, avec toutes les statistiques à retenir, toutes les infos...

Voici les compositions des équipes pour tous les matchs du soir :

OM – Strasbourg

Lens – Monaco

FC Nantes – ASSE

Lille – Rennes

PSG – FC Metz

Les autres matchs

Le multiplex de la 38e journée de L1 Ce samedi soir, la Ligue 1 2021-22 va rendre son verdict avec la 38e et dernière journée. « But ! Football Club » vous propose de vivre cet ultime Multiplex en live avec les batailles pour la Ligue des Champions (OM, Monaco, Rennes), pour l'Europe (Rennes, Strasbourg, Nice, Lens) et pour le maintien (FC Metz, ASSE, Girondins) en direct.

