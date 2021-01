OM – Rennes : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Samedi soir, l'OM – Rennes qui se joue au Vélodrome est le choc des revanchards dans la course à l'Europe. Respectivement défaits par Monaco (1-3) et à domicile contre Lille (0-1), l'OM (6e) et Rennes (5e) s'affronte dans une affiche qui promet le malheur au vaincu. Encore plus si les hommes d'André Villas-Boas, battus trois fois de rang, s'inclinent à nouveau.

Aujourd'hui, quatre points séparent Marseille de leur rival breton (32 pts contre 36). Déjà décrochés dans la course au podium (11 pts malgré leur match en retard), les Phocéens n'ont plus le droit à l'erreur sous peine de voir l'Europe s'éloigner presque définitivement.

OM - Rennes ce sera sur Canal+