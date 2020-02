OM : Rongier a joué au FC Nantes un rôle fondamental pour Louza 

true

Imran Louza (20 ans) a sorti une nouvelle prestation XXL contre l’OM. Positionné à son vrai rôle de milieu relayeur, le joueur du FC Nantes a survolé les débats à l’Orange Vélodrome (3-1) dans sa faculté notamment à faire bon usage du ballon. En face, Valentin Rongier (25 ans) a été dépassé et n’a pu qu’applaudir les progrès réalisés par son ancien jeune coéquipier au FC Nantes. Le milieu de terrain de l’OM a d’ailleurs été fondamental dans l’éclosion de Louza en lui prodiguant quelques conseils avisés à la Jonelière.

Rongier a mis Louza en confiance au FC Nantes

« Être comparé à lui c’est flatteur. C’est un grand joueur, estime Louza dans L’Équipe en évoquant Rongier. Il a été performant ici, et aujourd’hui, il l’est aussi à Marseille. J’ai beaucoup parlé avec lui, quand je commençais à arriver dans le groupe. Il me mettait en confiance. Il me donnait quelques conseils sur le terrain, comme en dehors. J’ai pris exemple sur lui. »

L’éponge Rongier a de plus aidé le jeune milieu du FC Nantes à gérer la pression. « J’aime ça. Je joue pour l’équipe, je me donne à fond pour l’équipe. Leader technique ou pas, on a besoin de tout le monde, poursuit-il. C’est important de se sentir en confiance, d’avoir la confiance d’un coach. Ça permet d’être plus à l’aise sur le terrain et de jouer plus libéré. Je profite à fond ce qui m’arrive. »