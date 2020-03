OM – SC Amiens (2-2) : le vestiaire marseillais a la rage

true

L’OM a gâché hier à l’Orange Vélodrome. Dans la lignée de leurs dernières sorties poussives, les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas tenu la distance contre le SC Amiens malgré un avantage de deux buts avant le money time. Les Olympiens ont encaissé deux buts coup sur coup et pourraient voir leurs concurrents directs pour la prochaine C1 revenir sur les talons ce week-end.

Les Olympiens sont très tendus après le coup de sifflet final, ils en veulent à l’arbitre M. Letexier, surtout Villas-Boas très véhément… il reçoit un carton rouge… #OMASC pic.twitter.com/CQjHyw4n5l — Le Phocéen (@lephoceen) March 6, 2020

Après la rencontre, le constat de gâchis était partagé dans le vestiaire marseillais. « Perdre deux points comme ça, ça fait mal au moral en sachant qu’on a deux matches difficiles qui nous attendent (à Montpellier, puis face au PSG). Il faut relever la tête et ne pas tout dramatiser. On a des matches compliqués qui arrivent, il va falloir répondre présent », a reconnu Morgan Sanson au micro du Phocéen.

Un joker a été grillé par l’OM

Boubacar Kamara, solide en défense centrale, était lui aussi un peu ennuyé par ces deux points bêtement perdus dans la course à la ligue des champions. « On s’est peut-être trop enflammé. On a fait des choses que l’on ne faisait pas auparavant. Ils ont profité de nos erreurs, a-t-il ajouté après la rencontre. Ce n’est pas une bonne opération pour nous, on ne va pas se le cacher. On voulait maintenir cet écart de points. On lâche des points à la maison et c’est à nous de rebondir à Montpellier. Là, on a grillé un joker. »