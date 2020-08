OM, Stade Rennais – Mercato : ça bouge pour Jérémie Boga (Sassuolo) !

true

Courtisé par de nombreux clubs français, dont l’OM et le Stade Rennais, l’attaquant Jérémie Boga (Sassuolo) l’est également en Italie.

Son nom revient avec insistance lors de ce mercato estival. Lui, c’est Jérémie Boga, attaquant ivoirien évoluant à Sassuolo et qui, de toute évidence, fait tourner les têtes de plusieurs écuries européennes. En France, le Stade Rennais, l’OM, l’OGC Nice et l’AS Monaco sont déjà venus aux renseignements. En Italie, ce sont Naples et même la Juventus Turin qui sont évoqués depuis quelques jours par les médias transalpins.

Auteur de 11 buts la saison dernière, en 33 matches disputés, Boga, né à Marseille et passé par Rennes et Chelsea, devrait donc avoir l’embarras du choix. Problème, en marge d’un transfert d’ores et déjà estimé à plus de 30 millions d’euros, Sassuolo semble fermer la porte à tout départ. Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, Giovanni Carnevali, administrateur délégué du club italien, s’est montré on ne peut plus clair .« Il fait partie de ceux qui ont beaucoup de courtisans, en effet. Mais nous pensons qu’il peut encore beaucoup progresser et qu’il peut le faire à Sassuolo. On verra… »

Une façon, comme une autre, de faire monter les enchères. Et, sans doute, d’éteindre toute velléité d’un club français…