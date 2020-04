OM, Stade Rennais – Mercato : destins croisés entre Bouna Sarr et Hamari Traoré ?

true

Peut-être futur capitaine de l’OM, Bouna Sarr (28 ans) attise la convoitise du FC Séville en Liga. Le club andalou cible aussi Hamari Traoré (Stade Rennais, 28 ans).

Le bras de fer fait rage sur la question des salaires en Ligue 1. Alors que plusieurs grands clubs en Europe sont parvenus à une telle décision en Europe (Juve, Barça, Bayern), le PSG, l’OL et l’OM ont plus de mal à la faire accepter en leur sein.

L’Équipe se focalise notamment sur le cas particulier de l’OM, où Jacques-Henri Eyraud tenterait à l’heure actuelle de faire baisser les salaires de certains cadres du vestiaire de manière définitive. Cette mesure trouve quelques sceptiques, et non des moindres puisque Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin, trois des quatre plus gros salaires du club, sont parmi les plus réfractaires aux requêtes de la direction.

Le FC Séville cible aussi Hamari Traoré

Bouna Sarr (28 ans) n’est pas cité par le quotidien sportif malgré son statut de cadre grandissant à l’OM. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le FC Séville le suit de très près en vue du mercato estival. Marca confirme cet intérêt et ajoute que Monchi aurait également coché le nom d’Hamari Traoré sur ses tablettes. Selon le quotidien madrilène, le Stade Rennais demanderait entre 12 et 15 millions d’euros pour son latéral droit, soit le même tarif réclamé par l’OM pour Sarr. On rappellera que ce même Traoré est aussi suivi par le PSG.