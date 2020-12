OM, Stade Rennais - Mercato : Kamara - Camavinga, destins croisés ?

Boubacar Kamara (22 ans) est appelé plier bagage prochainement. Sous contrat à l’OM jusqu'en juin 2022, le polyvalent milieu serait suivi de très près par plusieurs clubs de haut standing comme Manchester City, l’AC Milan ou plus récemment le FC Barcelone.

Un autre candidat et non des moindres s’est récemment positionné sur le dossier : le Bayern Munich. Selon Sky Deutschland, des discussions internes auraient eu lieu entre le club et le joueur. Le montant du transfert serait de 20 à 30 M€ et pourrait remettre en question l’intérêt du club bavarois pour un certain Eduardo Camavinga (18 ans).

Le Bayern Munich suit Camavinga et Kamara

Récemment, on a ainsi appris que le champion d’Allemagne avait pris des renseignements sur le milieu du Stade Rennais. Il semble donc évident qu’en cas d’une éventuelle arrivée de Kamara en 2021, il zapperait celle de Camavinga.