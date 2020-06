OM, Stade Rennais – Mercato : le transfert de Niang retardé par Rongier et le FC Nantes ?

true

Annoncé proche de l’OM, M’Baye Niang (25 ans) est encore un joueur du Stade Rennais et n’a encore signé signé. La faute peut-être au FC Nantes…

Le feuilleton M’Baye Niang (25 ans) a aimanté toute l’attention autour de l’OM. Aux dernières nouvelles, Pierre Ménès assure que le club phocéen discute bel et bien avec le Stade Rennais pour l’attaquant sénégalais sans qu’aucun accord ne soit encore intervenu.

En parallèle, si Frank McCourt est ouvert à l’idée de remettre au pot pour recruter cet été – on parle d’un montant entre 30 et 40 millions d’euros – il faudra aussi penser à dégraisser l’effectif d’André Villas-Boas. Et, éventuellement, à payer les dettes. Interrogé sur le feuilleton Niang, Manu Lonjon a démenti tout accord, comme la plupart des observateurs avant lui.

L’OM doit encore de l’argent au FC Nantes pour Rongier

L’intéressé a glissé une information supplémentaire, qui pourrait expliquer le possible retard de la finalisation du dossier Niang. « Il y a zéro suspense. Je n’ai pas la même info comme quoi il y a un accord Rennes/ Marseille. J’ai même parlé dans mon Live de possibles retards sur les traites dues pour Benedetto et Rongier », a-t-il expliqué dimanche lors de son live Twitch. Entre les lignes, on peut donc comprendre que l’OM ne peut pas encore sortir du cash pour Niang tant qu’il n’a pas réglé les factures à Boca Juniors et au FC Nantes. Le mois dernier, on parlait d’une somme d’environ 4 M€ attendue par Waldemar Kita pour solder le dossier Rongier.