OM, Stade Rennais, OGC Nice : Pierre Ménès éjecte une des 3 équipes du podium de L1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Malgré un coup de mou légitime après la claque reçue en Ligue des champions, le PSG garde une avance confortable sur ses poursuivants en L1 et semble se diriger vers un nouveau sacre. Au vu de son calendrier, dégagé sur le papier, les coéquipiers de Neymar semblent encore au-dessus du lot. Derrière, en revanche, la course à l’échalote a déjà démarré avec au moins trois candidats crédibles au podium final : l’OM, le Stade Rennais et l’OGC Nice. Pierre Ménès a tenté d’analyser la situation avant la 30e journée de L1. À l’instant T, il voit le Gym croquer la médaille en chocolat.

« Au moment où on se parle, c’est Nice. Parmi les trois équipes celle qui montre le moins de qualité c’est Nice. Ils ont fait des matches très défensif ces derniers temps à l’extérieur au Parc des Princes, à Marseille ou à Strasbourg, a-t-il expliqué sur son blog. Je pense qu’ils ont les moyens de faire plus et mieux. Quand tu as Kluivert qui est remplaçant lors du match face à Marseille, ce n’est pas un signe d’ambition. Actuellement la meilleure équipe de France, c’est Rennes. »

En ce qui concerne l’OM, Ménès reste également optimiste dès lors que Jorge Sampaoli ne s’aventure pas dans des compositions d’équipe tourneboulées. « Pour Marseille, tu t’aperçois que quand l’équipe est moins farfelue, c’est beaucoup mieux, a-t-il ajouté. Face à Nice, c’est la première fois que je voyais une équipe de Marseille au départ totalement cohérente avec des joueurs qui évoluaient tous à un poste qui leur correspondaient. Chaque faux pas pour ces trois-là va être compliqué. Pour l’instant je dirais Rennes et Marseille, mais je peux dire l’inverse lundi prochain. »

Face à Pierrot (2/2) : “Comme Verratti est plutôt constant, Riolo change de cheval et charge Neymar”



Les critiques de Riolo à l'encontre de Neymar, le PSG, Lyon, la course au podium et l'accord LFP-CVC : programme chargé pour cette 2e partie de FAP.https://t.co/BWWXSYGm0P — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 28, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a tenté d’analyser la dernière ligne droite de la saison sous le prisme des équipes encore candidates au podium avant la 30e journée de Ligue 1 qui aura lieu tout au long du week-end. L'OGC Nice serait en danger.

Bastien Aubert

Rédacteur