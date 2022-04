OM, Stade Rennais, OGC Nice, RC Strasbourg : Pierre Ménès règle la course au podium

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La course au podium se décante au fil des matches. Après 31 journées de Ligue 1, le PSG, l’OM et le Stade Rennais sont sur la boîte mais rien n’est encore joué tant les écarts entre le club phocéen et le RC Strasbourg sont infimes (7 points entre le deuxième et le quatrième de L1 à l'instant T).

Interrogé sur le classement final pour les trois premières places de L1, Pierre Ménès n’en mène pas large mais semble penser que la photo finish sera un copier-coller de ce qu’il est à l’heure actuelle, laissant donc l’OGC Nice et le RCSA au pied du podium.

« Dans cet ordre, je ne sais pas. Il y a quand même Paris – Marseille dimanche prochain. Ça peut permettre en cas de victoire de Rennes de les voir se replacer à égalité. Après le match d’après Rennes va à Strasbourg qui n’est pas le déplacement le plus simple cette saison, a-t-il analysé sur son blog. Il y aura encore un Marseille – Rennes et Marseille Strasbourg. Il y a encore beaucoup de matches intéressants d’ici la fin de la saison. Mais pour l’instant, c’est vrai que Paris, Marseille, Rennes est le podium le plus probable. »

Le trio Mbappé-Neymar-Messi, l'avenir des Verts, celui de Gourvennec, Payet en Bleu et mon prono pour le podium sont dans FAP, épisode 1.https://t.co/VgOUAGx62a — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 11, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse de la course au podium de Ligue 1 en fin de saison avec l’OM, le Stade Rennais et le l’OGC Nice. En embuscade, le RC Strasbourg n’a pas encore dit son dernier mot même s'il part de plus loin.

