OM : Villas-Boas a totalement craqué, une figure du LOSC accuse !

Voilà désormais neuf jours que l’OM a pris le bouillon à Porto en Ligue des champions. Depuis, le club phocéen a remonté la pente en s’imposant sur le fil à Strasbourg en ouverture de la 10e journée de L1 (1-0). Très remonté contre la presse après ce fiasco, André Villas-Boas a profité de l’aubaine pour critiquer les journalistes après la victoire à la Meinau.

« Villas-Boas a totalement craqué »

« Une équipe est un collectif et des mecs qui font la différence... Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. On a pas le droit de gagner les matchs dans une série compliquée, avait pesté le coach de l’OM. Qu'est-ce que vous cherchez tout le temps ? Il faut faire des analyses concrètes ! Mais qu'est ce que vous dites sincèrement ? Arrêtez vos c... p... ! Il faut être objectif. Vous pensez que gagner contre Strasbourg c'est facile ? »

Cette sortie électrique n’a pas échappé à Florent Balmont, qui ne s’est pas privé de le tancer après coup. « Villas-Boas a totalement craqué, il ne doit jamais réagir comme ça. Après le match, il arrive d'être assez tendu, je pense qu'il n'a pas assez maîtrisé cet aspect-là », a déclaré l'ancien milieu du LOSC au micro de Téléfoot.