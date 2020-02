OM : Villas-Boas annonce une nouvelle inquiétante au FC Nantes

true

L’OM a remis la marche avant et de bien belle manière. Éliminés mercredi à Lyon en Coupe de France (0-1), les Marseillais ont frappé un grand coup hier à Lille (2-1) en reléguant le LOSC à 12 longueurs au classement.

#LOSCOM les amis c’est cadeau : la communion entre les supporters olympiens et leurs joueurs. La joie des Marseillais est magnifique 🔵⚪️ Un « aux armes » d’anthologie 🔥💙

Allez l’OM !!!!! @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/9iY2KyimVO — Karim Attab (@karimattab1) February 16, 2020

Le dauphin du PSG compte aussi 11 points d’avance sur son premier poursuivant, le Stade Rennais. De quoi donner quelques frissons à André Villas-Boas, qui a en plus donné des nouvelles rassurantes de Dimitri Payet après la rencontre.

Bravo à GLIK & GOLOVIN pour leurs présence dans L’ĒQUIPE TYPE de la 25e journée de la #Ligue1Conforama #ASMMHSC🔴⚪ pic.twitter.com/nXIj9hklzH — EYMEN (@kamoun38) February 17, 2020

« On va laisser Radonjic être opéré pour sa pubalgie, a expliqué l’entraîneur de l’OM au micro de Canal+. Payet, je pense qu’il revient pour Nantes… on est limités mais aujourd’hui, Aké a fait le changement du match, et très bien. » Ce samedi, l’OM accueille le FC Nantes à l’Orange Vélodrome dans le cadre de la 26e journée de L1 (17h30). Ce sera donc très certainement avec Payet, leader offensif d’une équipe phocéenne qui s’en est trouvé un autre hier à Lille avec le jeune Marley Aké.