OM : Villas-Boas invité au départ, l’option Galtier (LOSC) resurgit avec force !

L’OM est un club décidément à part. Alors que le club phocéen reste positionné en haut du classement (5e) avec deux matches en retard (Lens et Nice), des voix qui portent pestent contre André Villas-Boas ! Jonathan McHardy, puisque c’est de lui qu’il s’agit, veut en effet remplacer le coach de l’OM par Christophe Galtier après les démêlés médiatiques d’AVB avec un journaliste de La Provence en fin d’année.

Eyraud aussi prié de faire ses valises

« J’aimerais que le Papa Noël amène très vite Christophe Galtier pour remplacer Villas-Boas l'année prochaine, a expliqué le journaliste fan de l’OM sur RMC Sport. Pour lui, ce ne serait pas une progression de passer de Lille à Marseille dans l'état actuel des choses, mais le coeur a certaines raisons que la raison ne comprend pas. Galtier a envie d'entraîner l'OM. C'est son destin d'entraîner son club de coeur. Je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de supporters. S'il a l'opportunité, il ne la laissera pas passer. J'espère qu'il viendra pour remplacer l'hystérique Villas-Boas. »

Autre cadeau de Noël formulé par McHardy : le départ en urgence de Jacques-Henri Eyraud ! « Je souhaite que l'escroc Eyraud s'en aille très vite et très loin de Marseille. Maintenant, ça suffit, a-t-il tonné. Ça suffit de ridiculiser le club, ça suffit de ridiculiser les supporters. C'est une honte, c'est un scandale ! Eyraud à l'OM, ce n'est plus possible. C'est le pire président de l'histoire de l'OM. Ça fait mal au coeur de l'entendre parler, de le voir à la tête du club. »