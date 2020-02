OM : Villas-Boas redoute l’ASSE et se range avec le FC Nantes contre l’arbitrage !

true

André Villas-Boas était très ponctuel en conférence de presse. A la veille de se rendre à Saint-Étienne, une équipe qu’il craint particulièrement, le coach de l’OM fait le bilan de ces derniers jours.

Les points laissés en route

« La vraie perte de points était à la maison contre Angers avec l’absence de 3 joueurs. À Bordeaux, on a fait un point, l’histoire ne protège le club. Là-bas c’est difficile d’y gagner. On veut retrouver la victoire et profiter de Lille-Rennes aujourd’hui. Nous n’avons pas le temps de travailler sur d’autres choses… On récupère juste physiquement.

La baisse de régime physique

Lier le physique et les résultats, ça m’embête mais c’est un moment intense de la saison. Mon objectif ? Six points pour les deux prochaines matches, mais quatre ce serait bien aussi. Après, on cherche à être plus efficace sur le plan offensif. On doit tirer un peu plus mais on doit faire confiance en nos joueurs. Le système reste intouchable jusqu’à la fin de la saison, c’est cet équilibre en 4-3-3 qui va rester. Après, il faut aussi souligner notre solidité défensive. La ligne de quatre se trouve bien, Kamara a fait un grand match à Bordeaux.

Benedetto dans le groupe contre l’ASSE

À Saint-Étienne, nous voulons retrouver la victoire. À Bordeaux, on a essayé de gagner le match et c’est pour cela qu’on a décidé de titulariser Benedetto la veille. Il est bien, il peut jouer je pense contre Saint-Étienne. Il sera dans le groupe, c’est sûr.

Passer février et voir pour les objectifs

On va laisser passer février et on verra les matches qui restent. Notre force est notre aspect mental, notre ambition. Plus que notre qualité de jeu. Un point serait positif à Saint-Étienne, mais on va essayer de gagner. Le plus tôt on aura des points, le mieux ce sera. Après, si on perd des points en route, on aura le temps de les rattraper avant la fin.

On ne peut pas oublier qu’ils ont gagné à Monaco, c’est une équipe qui peut changer de système pour ce match. Je ne sais pas ce que Claude prépare. On a déjà perdu des points contre ce type d’équipes, on doit être attentif car ils ont des joueurs de talent, notamment en attaque. Je trouve cette équipe de bonne qualité : Khazri, Bouanga, Debuchy… C’est un grand derby, l’émotion va compter.

AVB fustige l’arbitrage de Rennes-Nantes

Mbappé ? Ce n’est pas une histoire qui me concerne. En revanche, la vraie histoire du week-end, ça concerne les hors-jeu de Rennes-Nantes. Là, on n’a pas eu de communication de Létang. Il avait pourtant fait un communiqué après notre match… Ces hors-jeu limites et le temps additionnel quand c’est Rennes qui va fêter le but… ça m’inquiète un peu. Je ne comprends pas. »