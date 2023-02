On en sait plus sur l'embrouille entre Genesio et Tait, Digard a eu une bonne surprise à Nice

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Stade Rennais : on en sait plus sur l'embrouille entre Genesio et Tait

Comme nous vous l'avons relayé ce mardi, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, et son milieu de terrain, Flavien Tait, auraient eu une petite embrouille à la veille du match contre Clermont (2-0). Cette petite altercation aura lieu à l'entraînement. "De ce que l'on sait, il y a eu un petit incident avec Bruno Genesio à l'entraînement la veille du match ce qui a conduit à ce choix, donc ce n'est pas un choix sportif", a expliqué le journaliste de Ouest-France, Pierre Le Gall.

OGC Nice : Atal de retour à l'entraînement !

Alors qu'il n'était pas attendu à l'entraînement avant le week-end prochain, le latéral droit de l'OGC Nice, Youcef Atal, blessé à un genou depuis le 29 janvier dernier, a fait son retour ce mardi à l'entraînement collectif. ll pourrait donc postuler pour le derby ce dimanche (17h05) contre l'AS Monaco.

Montpellier : Wahi change d'agent

D'après Foot Mercato, l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, qui serait dans le viseur d'Arsenal, Tottenham et le Borussia Dortmund, aurait décidé de confier la gestion de sa carrière à DW Sports Management. Ces derniers gèrent notamment Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore son coéquipier, Maxime Estève.

RC Strasbourg : Antonetti donne des nouvelles de Sanson et Diallo

Deux jours après la victoire contre Angers (2-1) et cinq jours avant le déplacement à Clermont (15h), les joueurs du RC Strasbourg ont fait leur retour ce mardi à l'entraînement. Morgan Sanson et Habib Diallo, sortis sur blessure face au SCO, étaient absents. Le nouvel entraîneur du RCSA, Frédéric Antonetti, a donné des nouvelles des deux joueurs après la séance. "Concernant Morgan Sanson, il faut voir l’évolution au jour le jour. Il doit passer une IRM ce soir (mardi). J’aurais les résultats dans la soirée…. Habib Diallo a pris un coup à la hanche contre Angers, c’était encore douloureux aujourd’hui (mardi). Il peut reprendre avec nous mercredi comme jeudi."

Reims : Diouf encense Still

Au micro de RTL, le gardien du Stade de Reims, Yehvann Diouf, s'est montré dithyrambique envers son entraîneur, Will Still. "Sa particularité, c'est la proximité qu'il a avec nous. Je n'ai jamais eu un coach qui était aussi proche de moi. Il apporte énormément de bonne humeur et de sérieux dans le groupe."