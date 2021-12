Otavio (Bordeaux) et Savanier (MHSC) s'interrogent, Strasbourg lÃ¢che un joueur, vers un Mercato animÃ© en L1Â !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Monaco a grillé la Premier League pour Vanderson

Sauf surprise, l'AS Monaco devrait accueillir dans les prochains jours le latéral droit brésilien Vanderson (Grêmio, 20 ans). Le club princier a formulé une offre de 14 M€ pour s'attacher les services de ce joueur. Si l'on en croit UOL Esporte, l'ASM a grillé la priorité aux anglais de Brentford, qui étaient en pôle sur le dossier jusqu'alors. Concernant Djibril Sidibé, l'actuel titulaire au poste, Monaco-Matin cite des propos d'Oleg Petrov (directeur général) assurant qu'une proposition avait été faite à l'ancien Champions du monde : «Les négociations continuent».

Girondins : Otavio dans le flou sur son avenir

Présent en zone mixte après Bordeaux – Lille (2-3), Otavio a évoqué son avenir. En fin de contrat en juin 2022, le milieu brésilien a reconnu ne pas être maître de son destin : « La chose que je peux dire, c’est que je continue ici pour faire le mieux possible jusqu’à la fin de la saison (…) J’aimerais vraiment prolonger et continuer avec le club, mais ça ne dépend pas juste de moi. C’est avec mon agent, Admar Lopes aussi », a expliqué Otavio, qui assure être à 100% concentré à sa mission de remettre les Girondins à la place que le club mérite.

… Savanier aussi au MHSC

Invité de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC jeudi soir, Téji Savanier (30 ans) a reconnu qu'il pourrait quitter l'Hérault l'été prochain si un gros club frappe à sa porte. «Si j'en ai l'opportunité, oui. Si je veux progresser dans ce milieu-là, c'est par des clubs un peu plus élevé que Montpellier. Mais comme je l'ai dit, je me sens bien dans mon club», a glissé le meilleur milieu de L1 de la première partie de saison.

RC Strasbourg : un premier départ entériné

Sur son site officiel, le RC Strasbourg a annoncé jeudi soir le départ en prêt, jusqu'à la fin de saison, de son 3e gardien Bingourou Kamara (25 ans). L'international sénégalais rejoint le club de Charleroi (D1 belge) jusqu'à la fin de saison. Ce prêt n'est assorti d'aucune option d'achat.

Brest vise deux recrues, Faivre présent jusqu'en juin ?

Dans un entretien à Ouest-France, Grégory Lorenzi en a dit plus sur le Mercato à venir du Stade Brestois : «Comme j’en attends davantage de certains, il y a des postes que je cherche à améliorer. On veut bien finir le championnat, arriver vite à l’objectif. S’il y a une opportunité intéressante sur un poste offensif, un profil qui nous amène quelque chose, on la saisira. On regarde dans l’entrejeu aussi », a expliqué le directeur sportif armoricain. Concernant Romain Faivre, courtisé par le Milan AC l'été dernier, l'idée est qu'il reste sauf « offre que le club ne peut pas refuser » : «Il est bien ici, veut finir la saison ici et c’est l’intérêt de tout le monde».

Le SCO Angers plombé davantage que prévu par la CAN

Si le SCO Angers ne pensait perdre que Stéphane Baboken (Cameroun) et Sofiane Boufal (Maroc) durant la CAN, ils seront finalement quatre à quitter le Maine-et-Loire. En effet, Enzo Ebosse figure lui aussi dans le groupe des Lions Indomptables. Quant au jeune milieu Azzedine Ounahi (21 ans), ses bonnes performances ont tapé dans l'oeil de Vahid Halilhodzic qui l'a appelé sous les drapeaux d'autres Lions, ceux de l'Atlas. Double coup dur pour Gérald Baticle...

FC Lorient : Grbic et Fontaine sur le départ en janvier

A l'affût pour deux renforts sur le mois de janvier afin de compenser un effectif trop court en nombre (Ouest-France parle d'un milieu défensif et d'un attaquant), les Merlus seraient également ouverts à deux départs. N'entrant pas spécialement dans les plans de Christophe Pelissier, Adrian Grbic pourrait mettre les voiles cet hiver sous la forme d'un prêt avec option d'achat en Ligue 2 ou à l'étranger. Pour l'heure, le cas de l'Autrichien reste conditionné à l'arrivée d'un avant-centre alors que Terem Moffi file à la CAN et que Stéphane Diarra est blessé. L'autre départ possible est celui de Thomas Fontaine. Le défenseur formé à l'OL est suivi en Belgique et en Turquie.

Stade de Reims : Ekitike meilleur buteur d'Europe !

Dans son édition du jour, L'Equipe met en avant quelques statistiques. L'une d'entre elles concerne l'excellent buteur du Stade de Reims Hugo Ekitike (8 buts). Le palindrome de la Ligue 1 (son nom se lit dans les deux sens) est tout simplement le meilleur marqueur des cinq grands championnats sur les joueurs nés au 21e siècle. Il est suivi du Lensois Arnaud Kalimuendo (prêté par le PSG) et du joueur de Leverkusen Florian Wirtz.