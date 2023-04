Coup de balai à Rennes, un départ à Strasbourg, Stéphan entre Nice et Monaco ?

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

OGC Nice : Stéphan entre Nice et l’AS Monaco ? Libre depuis son départ du RC Strasbourg plus tôt dans la saison, Julien Stéphan intéressé du beau monde en Ligue 1. Si Media Foot révèle que l’ancien entraîneur du Stade Rennais en pince pour l’OGC Nice, Mohamed Toubache-Ter estime de son côté que l’AS Monaco a un œil sur lui en cas de départ de Philippe Clement à l’intersaison. Didier Digard, lui, pioche clairement après ses excellents débuts sur le banc des Aiglons en janvier dernier. #OGCNice aime bien Julien Stephan #JDCJDR — MediaFoot (@MediaFootInside) April 22, 2023 Stade Rennais : coup de balai chez les jeunes ? Fin de cycle annoncée à l’Académie du Stade Rennais. Selon Stade Rennais Online, six joueurs vont voir leur aventure se terminer. Tous de la génération 2003, ils ont été informés ces derniers jours qu’ils seraient laissés libres par le club breton en fin de saison : les défenseurs Nielsen Luzein, Lucas Kouao, Iman Nzete et Louis Tirco; le gardien Valentin Hesry ainsi que le le milieu de terrain Trésor Matondo. "D’autres joueurs pourraient également être laissés libres en fin de saison par le SRFC", concluent nos confrères. Alors que la fin avril approche, plusieurs joueurs ont déjà été informés qu’ils ne seraient pas conservés à l’issue de la saison au Stade rennais, tous de la génération 2003, selon nos informations.https://t.co/ubgMP8TjKW — Stade Rennais Online (@S_R_Online) April 21, 2023

Et aussi...

RC Strasbourg : départ d’un historique du club !

Préparateur physique du RC Strasbourg depuis presque dix années, Floriant Bailleux vient de quitter le club alsacien. Si l’information avait déjà fuité depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Florian Bailleux ont mis un terme à leur collaboration assure le RCSA. Préparateur physique des 9 dernières saisons auprès du groupe professionnel, Florian Bailleux a participé à l’histoire récente du club, lorsque le Racing a été champion de National (2016) et de Ligue 2 (2017), remporté la Coupe de la Ligue (2019) et terminé à la sixième place du Championnat de France de Ligue 1 (2022). »

Montpellier : Der Zakarian chauffe déjà Monaco et Lyon !

Après avoir vu sa belle série prendre fin, le Montpellier HSC a réenclenché la marche avant en s’imposant contre le Stade Rennais dimanche à la Mosson (1-0). Fort de ce succès acquis en infériorité numérique, Michel Dr Zakarian voit encore plus haut que le maintien pour le club héraultais. « Il nous faut encore au minimum une victoire, il faut qu’on ait l’ambition d’aller gagner à Monaco, à Lyon ; il faut qu’on ait les « cojones » parce que je pense qu’il y a de la qualité dans le groupe, a-t-il analysé dans Midi Libre. On doit chercher à remonter au classement, il faut chercher à gagner beaucoup de points. » Pour l’heure, le MHSC pointe à cinq longueurs de la 10e place de Ligue 1.

Stade de Reims : pas de crise, selon Caillot

Avec 4 points lors des 5 derniers rencontre, le Stade de Reims marque clairement le pas mais Jean-Pierre Caillot balaye l’éventualité d’une crise. « Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas de crise au Stade de Reims, assure le président du club marnais dans L’Union. L’esprit et l’envie sont toujours là. Il nous faut retrouver la dynamique positive qui nous a portés, afin de bien finir la saison et de bien préparer la suivante. »

AC Ajaccio : Pantaloni défend Belaili

Sifflé par le public de François Coty contre Brest, Youcef Belaili a reçu le soutien d'Olivier Pantaloni après la rencontre. « Il n’y a pas eu de problème à Ajaccio. Youcef Belaili est un très gentil garçon avec qui on n’a pas de souci. Je lui renouvelle ma confiance », a expliqué le technicien corse au micro de Prime Video.

Olivier Pantaloni (coach de l’AC Ajaccio) prend la défense de son joueur et dément les rumeurs récemment propagées. pic.twitter.com/JIusb8jloz — We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) April 23, 2023

Toulouse : le Téfécé pense à El Idrissy (AC Ajaccio)

Selon Le 10 Sport, Toulouse serait séduit par le profil de Mounaïm El Idrissy, l'attaquant franco-marocain de l'AC Ajaccio, auteur de 6 buts et 1 passe décisive cette saison.

Girondins : Guion se projette déjà sur Valenciennes

Les Girondins de Bordeaux ont du répondant. Écrasés par le FC Metz lors de la 31e journée de L2 (0-3), les hommes de david Guion se sont rattrapés hier soir au Matmut Atlantique contre Grenoble avec notamment un doublé de Josh Maja (3-0). Malgré les critiques de Vincent Hognon envers l’arbitrage du match, David Guion était satisfait de ses troupes. « Après une défaite, c’était important de réagir et je trouve qu’on l’a fait avec maîtrise, a apprécié l’entraîneur du FCGB en conférence de presse. J’ai tout de suite remis les joueurs dans le bain froid. Une autre grosse bataille à livrer nous attend. » Ce sera samedi à Valenciennes (19h).

Pour résumer Voici les informations du jour relatives aux clubs un peu moins médiatiques de France. Ce mardi, elles concernent notamment l'AC Ajaccio, où Olivier Pantaloni est monté au créneau pour défendre Youcef Belaili, sifflé par le public corse ce dimanche face à Brest.

Laurent HESS

Rédacteur