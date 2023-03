Pépé prêt à un nouvel effort pour rester à Nice, Still bientôt revalorisé, des cadors de L1 sur van den Boomen

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : Nicolas Pépé prêt à un nouvel effort pour rester ?

Sous contrat pour encore un an à Arsenal (2024), Nicolas Pépé (27 ans) pourrait bien rester à l'OGC Nice s'il termine bien la saison. En effet, si le salaire de l'ancien Lillois est élevé et peut paraître difficile d'accès pour le Gym en fin de saison en plus d'avoir à payer une indemnité de transfert, L'Equipe rapporte que l'Ivoirien est prêt à faire des efforts. Pour débarquer sur la Côte d'Azur l'été dernier, Nicolas Pépé avait déjà renoncé à 25% de ses revenus. Il pourrait accepter une nouvelle baisse en lissant ses revenus actuels (300 000€ par mois) sur la durée d'un contrat long...

Stade de Reims : Will Still vers une grosse augmentation

Comme révélé par L'Equipe, Will Still (30 ans) est aujourd'hui le coach de Ligue 1 le moins bien payé, avec 18 500€ par mois. Un salaire bas qui s'explique par l'amende de 25 000€ par match que doit payer le club champenois pour l'aligner. Cette amende représentant un « coût salarial supplémentaire » pour Reims, le technicien belge a demandé une dérogation du fait de son inscription à la licence pro UEFA. Si celle-ci est acceptée, les 250 000€ d'amende que le Stade de Reims avait budgétisé iront vers la prime de classement de Will Still avant que des négociations pour une revalorisation plus durable n'intervienne en fin de saison.

FC Lorient : Régis Le Bris prolonge jusqu'en juin 2027

Auteur d'une bonne première saison en qualité d'entraîneur numéro 1 du FC Lorient, Régis Le Bris (47 ans) a prolongé son bail de deux saisons, pour le passer de juin 2025 à juin 2027. Tout son staff a également rempilé.

? Régis Le Bris et son staff prolongent jusqu'en 2027.

SCO Angers : Abdel Bouhazama sur le départ...

Ephémère coach du SCO Angers, Abdel Bouhazama pourrait prochainement quitter le club du Maine-et-Loire. Selon L'Equipe, l'ancien éducateur de l'ASSE – qui passera devant la Commission de discipline de la LFP pour répondre de ses propos malheureux qui lui ont valu sa mise à l'écart – s'achemine clairement vers un départ après presque dix ans à diriger le centre de formation du SCO...

… Et Ibrahim Amadou signe en Chine

C'était attendu après la rupture à l'amiable de son contrat la semaine passée. Ibrahim Amadou s'est engagé avec le club chinois du Shanghai Shenhua (10e de Chinese Super League). Au SCO Angers, l'ancien joueur du LOSC et du FC Séville n'a que très peu joué cette saison (8 matchs).

Toulouse FC : van den Boomen fixe ses exigences pour prolonger

S'il est en fin de contrat en juin et ne s'interdit pas de prolonger avec le Toulouse FC, l'accord semble très difficile à trouver entre le club haut-garonnais et Branco van den Boomen (27 ans). Il faut dire que, selon L'Equipe, le milieu néerlandais a des exigences très élevées pour rester au Téfécé, réclamant largement plus que 100 000€ par mois alors qu'il est déjà le plus gros salaire du vestiaire à 70 000€ par mois. Le quotidien sportif que plusieurs clubs de haut de tableau en L1 mais également en Allemagne et en Espagne sont intéressés et lui permettront de toucher ce qu'il demande à Toulouse.

Girondins : un cadeau de Josh Maja à Bordeaux, vraiment ?

Jeudi, L'Equipe a publié les salaires des Girondins de Bordeaux. On y apprend que Yoann Barbet est le joueur le mieux payé du groupe (70 000€ brut par mois) devant Fransergio et Vital Nsimba (65 000€) ou encore Josh Maja (63 000€). Concernant ce dernier, qui touchait plus de 100 000€ en L1, le club aquitain a compensé le manque à gagner contre la promesse d'une année de contrat en plus avec des garanties de temps de jeu et un système de bonus avantageux lui permettant de récupérer une grosse partie de son salaire perdu en fin de saison...