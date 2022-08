Plea aurait choisi Nice, Briand trouve un travail, deux clubs de L1 sur une pépite déchûe de l'OM

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : le Gym passe à côté d'Alex Telles ...

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ! Alex Telles (Manchester United, 29 ans) ne rebondira pas à Nice. Le défenseur brésilien s'est engagé pour une saison en prêt au FC Séville. Le club andalou prendra en charge 2 M€ du salaire de l'ancien joueur du FC Porto selon Fabrizio Romano.

… Mais est en pôle pour Alassane Pléa

A un an de la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa (29 ans) aurait fait son choix. S'il dispose de quelques offres juteuses d'Angleterre, l'international tricolore souhaiterait revenir à l'OGC Nice. D'après Le 10 Sport, Pléa souhaiterait retravailler avec Lucien Favre, dont il est l'une des priorités. Reste à savoir si le Gym, qui va recruter le belge Amuzu (Anderlecht), optera pour lui plutôt que pour son coéquipier Marcus Thuram, l'autre coup de cœur de Favre ?

Girondins : Jimmy Briand retrouve un poste

Laissé libre par les Girondins de Bordeaux, Jimmy Briand (37 ans) a, semble-t-il, décidé de raccrocher les crampons. Comme révélé par L'Equipe, l'attaquant passé par Rennes, Lyon ou encore Guingamp a accepté un poste d'homme en bord de terrain pour Prime Vidéo. Il intègre ainsi l'équipe du principal diffuseur des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et sera accompagné d'une autre recrue de choix : Christophe Pelissier, l'ancien coach du FC Lorient.

… Alberth Elis réclame son départ puis se rétracte ...

Auteur de neuf buts en Ligue 1 l'an passé et transféré définitivement de Boavista, Alberth Elis ne compte pas faire de vieux os à Bordeaux comme il l'a confié à un média hondurien relayé par Foot Mercato : «Il est maintenant temps de trouver un nouveau club et de voir ce qui se passe ces jours-ci malgré le fait que j’ai un long contrat puisqu’ils m’ont acheté pour quatre ans ». Sur Twitter, l'attaquant est revenu sur ses propos, plaidant l'erreur de traduction : « Si je dois continuer dans le club et me battre pour revenir en Ligue 1, je le ferai. J'espère jouer le prochain match ou le suivant ».

... Et Lys Mousset se détourne de Bordeaux

Comptant parmi les joueurs en fin de contrat souhaité par les Girondins de Bordeaux, Lys Mousset (26 ans) n'a pas voulu attendre davantage que Gérard Lopez ne trouve des solutions pour inscrire ses nouveaux joueurs. L'ancien joueur de Sheffield United aurait fait le choix de rejoindre les allemands de Bochum selon Sky Sport Italia. Arrivé hier pour sa visite médicale, il doit signer ce jour un contrat de deux ans...

Auxerre récupère un milieu de MLS ...

Parti de l'ESTAC pour rejoindre la MLS et le club de Los Angeles il y a un an, Rayan Raveloson (milieu, 25 ans) est revenu en France. Il s'est engagé jeudi soir pour trois saisons (+1 en option) avec l'AJ Auxerre, promu en Ligue 1.

… Et cible deux joueurs dont un ex du RC Strasbourg

Très en verve, le club bourguignon serait tout proche de finaliser la venue d'Ambroise Oyongo (ex-Montpellier, 31 ans) selon L'Yonne Républicaine. Passé par le RC Strasbourg, le SM Caen ou encore le VAFC, Nuno Da Costa (Nottingham Forest, 31 ans) devrait aussi rejoindre l'AJA selon L'Equipe. Le Cap-verdien se serait mis d'accord sur contrat de deux ans, plus une année en option.

Deux clubs de L1 sur Bilal Boutobba (ex-OM)

Erigé au rang de pépite à ses débuts à l'OM sous Marcelo Bielsa, Bilal Boutobba a eu du mal à confirmer ensuite. Que ce soit sur la Canebière où le départ d'El Loco lui a été fatal ou à Montpellier dans son club d'après. Relancé du côté de Niort (L2) et désormais âgé de 23 ans, Boutobba sort de deux saisons pleines dans les Deux-Sèvres. Saisons qui lui ont permis de retrouver la cote en Ligue 1 puisque, si l'on en croit Le 10 Sport, le SCO Angers et l'AJ Auxerre envisagent de le recruter à un an de la fin de son contrat (2023).

MHSC : Savanier confirme l'approche de Nice et valide le Mercato héraultais !

Capitaine du MHSC, Téji Savanier s'est confié au Midi Libre. Confirmant avoir eu des contacts avec Nice avant sa prolongation (« J'ai eu de belles offres, oui. Avec Nice, il y a eu contact, oui »), l'ancien Nîmois est emballé par le Mercato héraultais : « On a eu beaucoup de départs la saison dernière. Il était très important de bien recruter et le club l’a bien fait je crois, avec des joueurs intelligents et très bons ». Savanier est notamment un grand fan de Wahbi Khazri : « Wahbi pue le foot. C’est un très bon joueur et, en dehors, on est souvent ensemble. C’est très important dans un groupe de bien vivre ensemble. Et on a fait venir des bons mecs ».

Stade de Reims : un mini Rajkovic a signé

Transféré de Reims à Majorque le mois dernier, Predrag Rajkovic tient son successeur en Champagne. Si le poste de numéro 1 sera occupé cette saison par l'international autrichien Patrick Pentz (25 ans) avec Yehvann Diouf en doublure, Reims a également finalisé la venue d'un portier serbe : Ognjen Lukic (19 ans) arrivé en provenance du FK Radnicki Kragujevac et qui intégrera dans un premier temps le groupe Pro 2.

Troyes : encore six recrues en plus d'Ugbo ?

Président exécutif de l'ESTAC, Aymeric Magne a évoqué le Mercato aubois lors d'un point presse jeudi. Assurant qu'il n'y aurait aucun autre départ majeur dans l'effectif, l'intéressé a confirmé la volonté d'être actif sur la fin, en faisant venir cinq à sept joueurs :

« Les supporters peuvent penser qu'on prend du temps pour recruter, par contre on ne veut pas se tromper. La saison dernière, on s'est trompé sur certains joueurs, que ce soit avec Gerson (Rodrigues) ou Philippe Sandler, à la fois en termes de capacité comme joueur de football mais aussi en état d'esprit. On veut faire les bons choix ».

L'avant-centre canadien Iké Ugbo (Genk) ayant signé hier soir, il ne reste donc plus que six tickets de recrutement...

Toulouse FC : Comolli vise encore trois renforts

Si le Toulouse FC a déjà mené un Mercato varié et ambitieux pour son retour en Ligue 1, Damien Comolli n'a pas fini ses emplettes. D'après le site Les Violets, Damien Comolli, le président haut-garonnais cible encore un défenseur central, un latéral droit et un milieu de terrain (Rassoul Ndiaye de Sochaux?). Concernant les trois dossiers sensibles des cadres de la montée (Spierings, van den Boomen, Healey), le Téfécé va tenter d'en prolonger le maximum d'ici au 31 août. Les trois joueurs sont en fin de contrat en 2023 et le buteur anglais semble aujourd'hui le plus tenté par un départ.