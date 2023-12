Pourquoi la victoire de l’OM face à l’Ajax change tout dans la bataille France - Pays-Bas

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cette semaine, et pour la cinquième fois consécutive, la Ligue 1 a fait mieux que l’Eredivisie en Coupe d’Europe. Sur six représentants, la France a glané trois victoires (Rennes, LOSC, OM) pour deux nuls (PSG, Toulouse) et une défaite (Lens) contre deux victoires (PSV Eindhoven, AZ Alkmaar) et deux défaites (Ajax Amsterdam, Feyenoord).

A nouveau dépassé par les Pays-Bas mercredi avec la qualification du PSV Eindhoven en Ligue des Champions qui lui avait rapporté 0,8 pts, la France a repris la tête ce jeudi grâce à ses représentants en Ligue Europa… et à la victoire de l’OM sur l’Ajax Amsterdam. Désormais, il y a +0,334 pts pour la Ligue 1 mais le meilleur est à venir.

Les Pays-Bas ont touché presque tout leurs bonus, la France attend son jackpot

Sur la prochaine journée, l’écart pourrait encore se creuser, surtout si la France parvient à finaliser son 6/6 en gardant le PSG en Ligue des Champions (+0,666 pts), l’OM, Rennes et le LOSC vainqueurs de leurs groupes (+0,833 pts) et Toulouse second de sa poule (+0,333 pts). Comme le Feyenoord, le RC Lens – s’il est reversé en Ligue Europa – ne touchera que les points de son dernier match (sans bonus). Côté Pays-Bas, même si les quatre peuvent toujours continuer leur parcours européen, seul l’AZ Alkmaar peut encore ramener un bonus (+0,2 pts).

Dans le scénario le plus favorable, avec une bonne semaine française conjuguée à deux éliminations néerlandaises (l’Ajax et l’AZ doivent forcément gagner pour arracher les barrages de la Ligue Europa Conférence), la marge de sécurité pourrait même dépasser les deux points.

Classement #UEFA des Nations (bonus de qualification inclus) :



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Angleterre 98.678

🇪🇸 Espagne 84.739

🇮🇹 Italie 80.998

🇩🇪 Allemagne 79.767

🇫🇷 FRANCE 59.664

🇳🇱 Pays-Bas 59.300 #OMAJAX — Stats Foot (@Statsdufoot) November 30, 2023

