PSG : affaire Kylian Mbappé, Thomas Tuchel vide son sac !

L’après Montpellier

« Je suis triste, car je cherche toujours à évoquer ce qu’il se passe sur le terrain. La, on est en conférence de presse et on ne ne parle pas du jeu. On a trop parlé de Mbappé, de cette affaire. Non, il n’y a rien de personnel. C’est habituel entre un joueur qui ne veut pas sortir et un entraîneur. Oui, il méritait de jouer. Mais le problème, c’est qu’il y a des journalistes, d’autres partenaires. On a donné depuis deux jours l’occasion de parler d’autre chose que de football et c’est dommage. On parle mal de nous à force de n’évoquer que certains dossiers. Kylian, l’anniversaire de Neymar, etc… »

Mbappé recadré ?

« Oui, j’ai parlé avec Leonardo. Comme après chaque match. Ensuite, ce qui se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire. »

La gestion des stars

« Plus facile de sortir Mbappé que Neymar ? Arrêtez de penser ça ! Je suis entraîneur de football, pas homme politique. Je ne veux pas perdre mon temps. Et quand je laisse Mauro Icardi et Ednson Cavani sur le banc, vous croyez qu’ils apprécient ? C’est sportif et je suis convaincu que c’est la bonne décision. »

Le mercato

« Kylian a un contrat. Je lui ai expliqué pourquoi j’avais pris cette décision. Point. Ce n’est tout de même pas pour ça qu’il va vouloir aller ailleurs ! »