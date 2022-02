PSG - ASSE : Bernardoni fait un clin d'oeil à Mbappé... et au Real Madrid

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

S'il a fait quelques erreurs sur les derniers matchs et notamment contre le PSG (défaite 1-3) avec sa faute de main devant Kylian Mbappé, Paul Bernardoni demeure une satisfaction du Mercato d'hiver de l'ASSE. Pour l'heure, le portier prêté par le SCO Angers a fait gagner plus de points qu'il en a fait perdre et pour les médias l'international Espoirs est ce qu'on appelle un bon client.

Bernardoni fait son Mea culpa sur l'ouverture du score

A l'issue de la défaite au Parc des Princes, l'intéressé l'a encore démontré avec un discours franc du collier. L'égalisation de Mbappé ? Bernardoni assume sans se chercher d'excuses : « Je suis un peu sur les talons sur le premier but encaissé, j'ai la main pas assez ferme, ce n'est pas le laser dans les yeux qui m'a gêné, ça serait gros de dire ça », a-t-il expliqué.

A l'instar de Pascal Dupraz qui s'est efforcé de détendre l'atmosphère avec de bons mots, Bernardoni a fait une petite dédicace à Kylian Mbappé : « Si Mbappé veut venir à Sainté ? Il n'y a pas de problème, moi je ne sais pas je ne suis jamais allé à Madrid », a rigolé le gardien des Verts, s'avançant sur l'avenir du Bondynois...