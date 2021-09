PSG, ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM OM, OL, LOSC : Al-Khelaïfi prépare une révolution en L1

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

La Ligue 1 doit se réinventer. Plombé par un déficit abyssal et des droits télévisés en berne, le secteur professionnel du football français va se lancer dans des réformes qui ne peuvent plus attendre. Selon L’Équipe, pas moins de quatre chantiers ont été pensés par la LFP et doivent permettre de modifier le modèle actuel avant la fin de la saison.

Avec des contrats plus longs pour les jeunes joueurs dans un cadre revu, une limitation des effectifs, un « salary-cap », une « luxury tax, un relookage du « produit » pour l’international et des modifications dans l’arbitrage. Les pilotes de ces réformes devraient être annoncés à la fin de la semaine.

Priorité : rafraîchir l'image de la L1

Déjà président du PSG, de l’ECA, patron de beIN Media Group, membre du conseil d’administration de la LFP et du comité exécutif de l’UEFA, Nasser Al-Khelaïfi pourrait se voir confier le dossier marketing avec la volonté est de rafraîchir l’image de la L1, notamment vis-à-vis de l’étranger qui boude le championnat.

L’idée serait de donner moins de vision « franco-française » et davantage d’ouverture avec comme espoir une meilleure valorisation des droits à l’international (seulement 75 M€ par an aujourd’hui), le gros point faible de la L1. Si le président du PSG est choisi et travaille bien, tous les clubs pourraient alors en profiter.

