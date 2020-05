PSG, ASSE, LOSC : le dossier Adil Aouchiche relancé

false

Plusieurs clubs de Ligue 1 (ASSE, LOSC, Girondins) suivent le dossier su milieu de terrain du PSG, Adil Aouchiche. Un prêt est toujours d’actualité.

Hier, comme nous vous le signalions sur notre site, le quotidien régional, Le Parisien, assurait que le jeune milieu de terrain du PSG, Adil Aouchiche, restait une priorité aux yeux de Leonardo, le directeur sportif. Et qu’en dépit des rumeurs, annonçant le joueur à l’ASSE, aux Girondins de Bordeaux ou même au LOSC, Paris allait sans doute lui soumettre une prolongation de contrat.

Pas de quoi, pourtant, changer l’idée d’un départ selon le bien informé Manu Lonjon, spécialiste reconnu en matière de transferts. Car selon ce dernier, le PSG pourrait très bien faire signer un contrat à Aouchiche et, dans un second temps, le prêt à un club de L1. Qui pourrait donc être l’un de ceux précédemment cités.

Plus de prime à la signature

Différence majeure dans le dossier : la future écurie accueillant Aouchiche n’aurait plus à régler la prime à la signature. Ce qui pourrait permettre aux Verts, du même coup, de rester dans le coup et de ne plus souffrir de la concurrence du LOSC. A suivre…