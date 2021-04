PSG - ASSE : même absent, Neymar a signé un coup d’éclat magistral

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Neymar est aussi fantasque sur un terrain que dans la vie de tous les jours. Auteur d’une prestation XXL mardi contre le Bayern Munich (0-1), l’attaquant du PSG a également pris le soin de faire le bien autour de lui en pleine pandémie mondiale.

Parmi les pays les plus durement touchés au monde, le Brésil compte plus de 361 000 morts du coronavirus. C’est là que le joueur de 29 ans a construit en 2014 un immense institut qui accueille 3 000 enfants défavorisés âgés de 7 à 14 ans en leur donnant accès des activités sportives et scolaires, ainsi qu’à des soins médicaux.

90 000 euros mensuels offerts par Neymar

La fondation de Neymar a été contrainte de fermer ses portes en mars 2020 en raison du coronavirus, ce qui a entraîné un coup dur pour les jeunes défavorisés mais aussi pour les 142 employés et collaborateurs qui s’occupaient de faire tourner l’établissement. Touché par la situation, le crack du PSG a maintenu l’intégralité de leurs salaires ainsi que leur couverture santé, pour environ 90 000 euros par mois.

« Ma famille et moi maintenons l’ensemble de la structure, avec 142 employés, qui reçoivent leurs salaires et leurs avantages sociaux dans leur intégralité. Nous l’avons fait avec nos propres ressources, a expliqué le père de Neymar sur le site de l’établissement. Les emplois et les salaires des personnes qui travaillent dans l’institut en sont assurés, quelle que soit la durée de la pandémie. »