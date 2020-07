PSG, ASSE – Mercato : Aouchiche fera suer les Verts jusqu’au bout

true

Dans les plans de Claude Puel, Adil Aouchiche (18 ans) devrait s’engager dans les prochaines heures à l’ASSE. L’échéance sera repoussée jusqu’au bout.

Tous les supporters de l’ASSE avaient coché le mercredi 15 juillet 2020 dans leur agenda. Et pour cause, on leur annonçait depuis plusieurs semaines que le dossier Adil Aouchiche devrait se décanter le jour de sa majorité. Sauf que cela n’a pas été le cas.

« Il faudra cependant encore attendre un peu. Le joueur ne signera pas cette semaine avec les Verts », glissait alors le bien informé Sainté Inside. L’Équipe n’avait pas attendu pour envoyer le jeune crack chez les Verts en incluant Aouchiche dans l’effectif de l’ASSE sur son site internet accompagné du numéro 38. Depuis, RMC Sport a fait savoir que le milieu offensif devrait s’engager à l’ASSE ce dimanche ou ce lundi.

Aouchiche, signature dimanche et officialisation lundi ?

« Dans les tuyaux, l’arrivée d’Adil Aouchiche va se concrétiser ce dimanche du côté de l’Étrat, renchérit aujourd’hui Nabil Djellit de France Football. Âgé de 18 ans, le milieu offensif va signer son premier contrat professionnel avec les Verts. Un bail de trois ans l’attend avec le club de L1. » S’il devrait donc s’engager demain, Aouchiche ne devrait pas être officialisé avant lundi, dixit Manu Lonjon. Si c’est le cas, il aura fallu être patient du début à la fin dans ce dossier. Les supporters stéphanois ont pris l’habitude.