PSG, ASSE - Mercato : Tuchel s’est opposé à un nouveau cas Aouchiche

Adil Aouchiche a défrayé la chronique au mercato. Alors que le PSG a fait tout son possible pour le préserver, le milieu offensif a finalement décidé de tourner le dos à son club formateur pour signer son premier contrat professionnel à l’ASSE. Depuis, le club de la capitale fait tout pour que ce genre de cas ne se reproduise plus. Bandiougou Fadiga fait ainsi partie des joueurs que le PSG veut tout faire pour conserver. Même Thomas Tuchel a compris le message et s’est mis au diapason de Leonardo.

Fadiga a obtenu des garanties de la part de Thomas Tuchel

« Fadiga va bien rester au PSG cet été, a récemment affirmé l’ancien journaliste de L’Équipe Marc Mechenoua. Alors que le joueur cherchait une porte de sortie pour obtenir du temps de jeu, il a obtenu des garanties de la part de Thomas Tuchel. Il est sous contrat jusqu'en 2022 et ne sera pas prêté durant ce mercato. C'était en tout cas le sens de la discussion entre Fadiga et Tuchel. Avant de prolonger, je pense que le joueur regardera s'il a eu du temps de jeu et donc si son entraîneur a tenu parole. »