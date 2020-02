PSG : Edinson Cavani remémore un affreux souvenir à l’OM

true

Le PSG n’est plus souverain. Tenu en échec par le SC Amiens la semaine dernière (4-4) puis battus mardi en Ligue des champions à Dortmund (1-2), les hommes de Thomas Tuchel ont été poussifs dimanche devant les Girondins de Bordeaux (4-3). « Paris a retrouvé son 4-4-2, mais pas son jeu, a résumé Pierre Ménès sur son blog. Paris a marqué quatre buts mais il en a surtout encaissé trois avec, comme à chaque match, son lot de contrariétés avec la blessure de Thiago Silva, qui va peut-être le priver du match retour face à Dortmund. »

« Kombouare, Gino, Rai, c’était la rage de vaincre. Silva, Mbappé, Neymar, la peur de gagner ? Portez vos couilles ». Ambiance au parc pour ce #PSGFCGB pic.twitter.com/POhBNtBAq5 — Constant Wicherek (@Stickwic) February 23, 2020

Du côté des rares points positifs, Edinson Cavani a donné satisfaction en claquant son 200e but sous le maillot du PSG. L’occasion pour l’attaquant uruguayen d’élire sa plus belle réalisation depuis sa signature à Paris en juillet 2013. Elle date d’octobre 2017 contre l’OM dans les arrêts de jeu au Vélodrome (2-2) et avait privé les Marseillais d’un premier succès face au rival parisien depuis 2011.

« J’ai annulé un peu la fête »

« Je pense que le plus beau but, celui qui reste dans les têtes de tout le monde, c’est le 2-2 contre Marseille, à l’extérieur, a-t-il tranché. Tout le stade attendait que je rate le coup franc pour exploser. Mais j’ai annulé un peu la fête. Tous les matchs sont spéciaux mais les Clasico encore plus. Si tu ne peux pas gagner un Clasico, ce n’est pas possible de perdre. Ça peut se produire parce que c’est le football mais c’est ça la mentalité. »