PSG, FC Barcelone – Mercato : un poids lourd lâche Haaland et Mbappé... et fonce sur Depay (OL)

Si la pandémie mondiale et la crise économique risque de brider les folies du Mercato d'été 2021, cela n'empêche pas certains noms d'agiter les gazettes. On le sait du côté du Borussia Dortmund et du PSG, la période risque d'être agitée pour Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le Norvégien fait rêver tous les plus grands clubs alors que le Français, qui tarde à prolonger, n'aura plus qu'un an de contrat.

Memphis Depay prêt à trahir son passé mancunien pour Liverpool ?

Pour autant, tous les gros clubs ne se jeteront pas à corps perdus dans la lutte pour les jeunes cracks du football mondial. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Liverpool fera de son côté le choix de la raison. Bien que capables d'investir, les Reds – qui seront absents de la prochaine Ligue des Champions – ne feront pas de folies concernant l'attaquant, préférant réserver la plus grosse partie de leurs moyens sur des joueurs défensifs.

Cité pour Haaland et Mbappé, Liverpool va plutôt s'orienter sur un joueur libre pour gérer les éventuelles sorties de son secteur offensif... Et c'est aujourd'hui Memphis Depay (27 ans), en fin de contrat à l'OL, qui aurait les faveurs du club anglais. Outre le fait d'être libre, le Néerlandais présente l'avantage d'être efficace (121 buts en 169 matchs à Lyon) et de rentrer facilement dans la grille de salaire du club. Reste à savoir si Memphis, qui a porté les couleurs de Manchester United, acceptera d'endosser la tunique du principal rival des Red Devils...