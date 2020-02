PSG – Girondins (4-3): Daniel Riolo allume… les Bordelais

true

Le PSG a souffert pour dominer les Girondins de Bordeaux (4-3). Menés au score, les hommes de Thomas Tuchel ont su se faire violence pour revenir et passer devant leurs adversaires dominicaux avant de se faire quelques frayeurs en fin de match.

Amoureux du club au scapulaire, pour retrouver en vidéo toute l’actualité des Girondins de Bordeaux, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCGB #Girondinshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/C6CeOIRybi — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Daniel Riolo a livré son analyse de la rencontre en ne donnant pas vraiment la part belle aux joueurs de Paulo Sousa, pourtant auteurs d’un match plein dans la capitale.

« Bordeaux, ils ont ramassé ce qu’il passait… »

« Il n’y avait pas grand-chose dans ce match, a décrypté le polémiste de RMC Sport dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Les Bordelais aujourd’hui, leur club est intéressant dans ce qui se passe entre Frédéric Longuépée et Paulo Sousa, mais… Il n’y a pas de football, c’est nul. Ça ne sert à rien de parler de ce qu’ils font, il n’y a aucun intérêt à Bordeaux, à part ce qui se passe en coulisses, et savoir si le mec qui veut racheter le club va le racheter pour redonner une âme à ce club. Mais sinon, il n’y a rien ! Ce n’est pas intéressant ! Une fois que tu as dit que le but de Ruben Pardo est beau, il n’y a rien ! Bordeaux, ils ont ramassé ce qu’il passait… Ce qu’il faut espérer pour Bordeaux, c’est qu’ils vendent le club plutôt qu’une hypothétique place européenne moisie. »