PSG, Girondins, OM, OL, FC Nantes, Stade Rennais : Laurent Blanc se remet déjà sur le marché !

Quatre ans et cinq mois ont passé depuis que Laurent Blanc a été destitiué de son poste d’entraîneur du PSG. À l’époque, malgré es ronds de jambe des dirigeants qataris, le technicien âgé aujourd’hui de 55 ans avait payé l’élimination par Manchester City en Ligue des champions.

Depuis, Blanc n’a jamais trouvé de nouvelle équipe à coacher et ne se fait plus guère d’illusions. « Je souhaite toujours entraîner mais plus le temps passe et moins j'y crois, a concédé l'ancien sélectionneur des Bleus (2010-2012) sur TF1 hier. Je reviendrai sûrement mais ce ne sera sûrement pas vers des adultes, peut-être avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur. »

« Je n'arrête rien du tout ! »

Forcément, des doutes sur la suite de sa carrière de coach professionnel ont pu émaner de ses propos. L’intéressé les a clarifiés : non, il n’est pas encore à la retraite. « Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres, a précisé le champion du monde 1998 dans L’Équipe. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football. »