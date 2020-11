PSG : Leonardo trouve refuge chez une figure de l'OM après la polémique

Voilà désormais neuf jours que l’OM a pris le bouillon à Porto en Ligue des champions. Depuis, le club phocéen a remonté la pente en s’imposant sur le fil à Strasbourg en ouverture de la 10e journée de L1 (1-0).

Si André Villas-Boas a profité de l’occasion pour craquer devant les journalistes, le séisme a été d’une magnitude plus élevée au PSG lorsque Leonardo a tenu des propos qui ont excédé les supporters parisiens. « Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, par exemple, ça n’a jamais été exactement la ville du foot. C’est toujours Marseille », a-t-il notamment affirmé lors d’un chat avec les fans du club de la capitale.

« Je ne comprends pas où est le scandale »

Si le directeur sportif du PSG est désormais dans le viseur des amoureux du club parisien, Éric Di Méco n’a rien trouvé de scandaleux dans ses propos. Loin de là. « Il dit que le Paris Saint-Germain est un club jeune et qu'il y a des clubs qui sont plus que centenaires et qui ont mis du temps à gagner. Il dit qu'à Paris, il y a tellement de choses à faire... C'est la réalité, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Il dit que ce sera la folie à Paris s'ils ramènent la Ligue des champions. Au Parc, je peux vous dire que c'est chaud aussi. A Marseille, c'est plus méditerranéen. Les joueurs peuvent sortir à Paris mais pas à Marseille. Y a rien de terrible dans ce qu'il a dit, il dit beaucoup de vérités. Je ne comprends pas où est le scandale. »