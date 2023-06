PSG, OL, LOSC - Mercato : Zlatan Ibrahimovic et deux autres ex goleadors de L1 sur le marché !

Alors que la plupart des championnats domestiques connaissent leur dénouement ce week-end, on commence à y voir plus clair concernant les joueurs en fin de contrat au 30 juin. Plusieurs grands noms passés par la Ligue 1 vont se chercher un nouveau challenge cet été.

D'après Nicolo Schira, ce sera notamment le cas de Zlatan Ibrahimovic (Milan AC), qui, à presque 42 ans, veut encore étirer sa carrière d'une saison mais ne sera pas conservé en Lombardie. Un coup dur pour le Suédois qui espérait rester encore un peu chez les Rossoneri comme il l'avait dit il y a quelques jours à la Gazzetta dello Sport. D'après Fabrizio Romano, Ibra décidera dans quelques jours de son futur.

Zlatan #Ibrahimovic will leave #ACMilan as a free agent at the end of the season. #transfers https://t.co/PRNWFm2Qii