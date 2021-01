PSG, LOSC, OL : Pierre Ménès dévoile son favori pour le titre

Fait rarissime ces dernières années, le titre de champion pourrait se jouer dans le money time de la saison. Au classement de la Ligue 1, le PSG et le LOSC compte deux points d’avance sur l’OL, qui sort d’une victoire éblouissante contre l’ASSE dimanche en clôture de la 21e journée de L1 (5-0). Pierre Ménès a été interrogé sur l’identité de son favori pour le sacre et n’a pas changé son opinion d’un iota : le PSG garde une longueur d’avance... même si un élément pourrait tout faire capoter dans sa quête d’un nouvel d’Hexagoal.

« Le PSG a une longueur d'avance mais... »

« Ce qui va faire la différence pour le titre ? Forcément la régularité. Celui qui remporte un championnat, c’est le plus régulier de tous, a-t-il expliqué dans Pierro face Cam. Lyon, mis à part l’accroc contre Metz est peut-être dans la meilleure dynamique des trois. Le PSG va être pollué par la Ligue des champions et Lille par l’Europa League. Ce que je trouve assez intéressant avec les Lillois en ce moment, c’est qu’ils ne jouent pas super bien mais qu’ils gagnent et qu’ils gardent le contact. Après, je ne vais pas faire ma girouette. Moi, je pense toujours que le PSG, surtout s’il est moins embêté par les blessures, a une longueur d’avance sur les autres équipes. Mais il faut voir les conséquences de la Ligue des champions chez les uns et les autres. »