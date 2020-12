PSG, LOSC, OM, OL : pourquoi le Mercato pourrait bousculer complètement la course au titre

La crise sanitaire a décalé le calendrier de la L1 mais aussi la période des transferts. Celle-ci, malgré une pause au plein cœur de l’été, a duré bien plus longtemps que prévu et s’est étirée jusqu’en octobre. Malgré cela, certains clubs français n’ont peut-être pas fait les emplettes qu’ils rêvaient de s'offrir en raison des restrictions budgétaires liées à la situation du moment. Cela pourrait changer dès le mercato hivernal, où certains candidats au titre pourraient bouger leurs pions plus facilement.

« Si Depay part, cela change pas mal de choses »

« Pour Lyon comme pour Lille, quid du mercato (en janvier) ? Il va y avoir des choix stratégiques, ce qui n’a pas été fait au mois d’août pourrait arriver cet été, prévoit Alain Perrin dans L’Équipe. Si Depay part, par exemple, cela change pas mal de choses. Lille préférera-t-il assurer la C1 en conservant l’effectif ou resteront-ils sur la ligne de faire un ou deux gros transferts ? »

Alain Perrin voit le PSG au-dessus de la mêlée

La question peut en effet être posée même si l’ancien entraîneur de l’OM, qu’il voit aussi très solide, estime le PSG au-dessus de la mêlée dans la course au titre. « Ils sont logiquement favoris, par la qualité et la profondeur de l’effectif, poursuit-il. Ils ont montré, aussi, qu’ils étaient capables de trouver une cohésion et une qualité supérieure quand ils sont dos au mur. On ne les a pas toujours sentis très concernés sur certains matches, mais quand ça va basculer sur le sprint final, ils ont les moyens individuels de le faire. »