PSG, LOSC : Vahid Halilhodzic se mouille pour le futur champion

Ex entraîneur des deux équipes, Vahid Halilhodzic (69 ans) est l'un des spectateurs privilégiés de la lutte à distance que se livrent le PSG et le LOSC pour le titre de Champion. Dans les colonnes du Parisien, le Bosnien – qui dirige aujourd'hui la sélection marocaine – a laissé transparaître une légère préférence même « dans les deux cas, il y aura un beau champion ».

« Lille mérite peut-être plus »

« Lille fait la course en tête depuis de nombreuses journées, alors peut-être qu'il mérite plus que le PSG. Je pense que Lille a été plus cohérent. Paris a eu pas mal de problèmes de blessures, de suspensions. Les Parisiens ont souffert de leur irrégularité. Il y a bien sûr une grande qualité individuelle et de grandes performances de certains joueurs. Mais Lille, dans le collectif, le jeu, mérite peut-être plus », a analysé « coach Vahid ».

Pour autant, Vahid Halilhodzic n'imagine pas une soirée facile pour Lille : « Le PSG fera un bon match à Brest. Lille a quelque chose à perdre que Paris ne peut que devenir champion. Ce n'est pas facile à gérer. Il va falloir des qualités mentales et un collectif fort à Lille pour l'emporter ».