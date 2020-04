PSG : Marco Verratti glisse un tacle odieux à l’OM

true

Le milieu de terrain italien du PSG Marco Verratti (27 ans) n’a pas hésité à chambrer les supporters de l’OM à propos du titre gagné en Ligue des champions en 1993.

« À jamais les premiers. » Le dicton qui fait la fierté de l’OM trouve quelques jaloux sur son chemin. Certains autres clubs concurrents dans l’Hexagone semblent alimenter une certaine convoitise à propos du sacre phocéen en Ligue des champions en 1993, le seul d’un club français à ce jour en C1.

Au PSG, cette ligne manquante au palmarès résonne dans la tête de certains joueurs, souvent chambrés par les supporters de l’OM à ce propos. Marco Verratti, figure de proue du projet qatari, ne le sait que trop bien et préfère en rire en chambrant bassement son grand rival.

« La seule chose à laquelle ils peuvent s’attacher, c’est ça »

« Il faut gagner deux Ligues des champions pour arrêter de faire parler l’OM ? On va déjà essayer d’en gagner une, après on verra, a souri le milieu italien dans un échange sur les réseaux sociaux. Mais depuis que je suis à Paris, c’est à dire en 2012, on n’a jamais perdu contre Marseille. C’est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s’attacher, c’est ça. » Verratti n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale de la Ligue des champions. Ceci explique peut-être cela.