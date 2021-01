PSG : Mbappé a fait oublier à Pierre Ménès sa grande inquiétude face à l’ASSE

Les doutes sont levés au PSG... en partie. Peu en jambes mercredi à Geoffroy-Guichard contre une bonne équipe de l’ASSE (1-1), Kylian Mbappé a affiché une meilleure mine hier au Parc des Princes contre le Stade Brestois (3-0). Plus tranchant dans ses courses et ses appels, le champion du monde a en tout cas rassuré Pierre Ménès après sa dernière prestation calamiteuse lors de laquelle il lui avait « presque fait de la peine. »

« Mbappé n’a pas marqué mais a paru beaucoup plus en jambes qu’à Sainté il y a trois jours, analyse le consultant de Canal+ sur son blog avant de rendre hommage à Mauro Icardi. L’Argentin qui, sur ses quatre premiers ballons du match, a mis un but, délivré une passe décisive et envoyé une frappe cadrée sortie miraculeusement par Larsonneur. Un ratio assez exceptionnel. »

Mercredi, Icardi pourrait avoir gagné des points aux yeux de Pochettino pour défier l’OM à Lens lors du Trophée des Champions pour lequel les supporters du PSG ont déjà mis la pression.