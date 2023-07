PSG – Mercato : après Cherki, Luis Campos vise un nouveau joueur de l'OL !

Disposant d'un budget de 200 M€ pour renforcer son attaque cet été, le PSG est très attentif à toutes les options du marché. Si l'on en croit Fabrizio Romano, un joueur de l'OL serait dans le radar de Luis Campos à Paris... Et ce n'est pas Rayan Cherki mais Bradley Barcola (20 ans).

Auteur d'un énorme Euro avec l'équipe de France Espoirs, l'ailier lyonnais est également dans l'oeil du RB Leipzig mais l'OL n'est pas spécialement vendeur pour l'instant et attend de valider (ou non?) son nouveau budget devant la DNCG avant de considérer cette option. Une piste confirmée par RMC Sports qui annonce que le profil a été validé par Luis Enrique et que Manchester City est aussi sur les rangs.

Point important qui peut expliquer l'intérêt soudain de Paris pour Barcola : Foot Mercato rapporte que l'attaquant lyonnais a récemment changé d'agent pour passer dans le giron de la Gestifute, l'agence d'un certain Jorge Mendes, lequel a pignon sur rue au PSG.

Understand Paris Saint-Germain and RB Leipzig are both showing interest in OL top talent Bradley Barcola. ✨?￰゚ヌᄋ



No decision yet as OL hope to keep the player but both clubs are informed on Barcola situation. pic.twitter.com/YK4uxM4IUX