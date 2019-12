PSG – Mercato : Cavani a relancé le dossier Lemar à l’OL !

true

Le transfert d’Edinson Cavani (PSG, 32 ans) à l’Atlético Madrid, dans les tuyaux au mercato hivernal, pourrait permettre à l’OL de relancer le dossier Thomas Lemar (24 ans).

Edinson Cavani quittera-t-il le PSG au mercato hivernal ? L’hypothèse est sérieuse puisque l’attaquant uruguayen se serait déjà accordé sur un contrat de trois ans avec l’Atlético Madrid. Reste à savoir quand le deal entrera en jeu.

Précision : O. Tabárez, sélectionneur de l’Uruguay, proche de #Cavani, milite pour un départ du matador vers l’Atletico. La direction du #PSG, longtemps indécise qt à l’avenir du joueur (NAK souhaitait le conserver) est unanime qt à l’idée d’un transfert dès cet hiver. À suivre. https://t.co/0dV9QBSMXe — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) December 23, 2019

Dans l’hypothèse d’un départ en janvier 2020, le club espagnol réfléchit à l’idée de se séparer de certains de ses joueurs, en transfert sec ou en prêt. Selon As, la première porte de sortie envisagée cet hiver se nomme Thomas Lemar.

L’Atlético doit dégraisser pour Cavani

Les finances madrilènes ne sont pas au beau fixe et les Colchoneros seraient tentés de lâcher du lest pour le champion du monde. Dans cette optique, l’OL est intéressé par son profil et pourrait relancer ce dossier cet hiver. Le journal madrilène cite d’autres joueurs amenés à exporter leurs talents ailleurs qu’à Madrid : Ivan Saponjic (22 ans), Vitolo (30 ans) ou un latéral droit à choisir entre Santiago Arias (27 ans) et Sime Vrsaljko (27 ans).