PSG – Mercato : Traoré (Stade Rennais) n’est qu’un plan B de Leonardo

Le PSG a activé ses pistes pour la saison prochaine. Si l’on ne sait pas encore précisément quand celle-ci aura lieu, Leonardo ne perd pas de temps et a déjà coché quelques noms sur la liste des ses recrues potentielles pour l’exercice 2020-2021. Dans cette dernière, on retrouve Hamari Traoré.

Auteur d’une solide saison au Stade Rennais, le latéral droit (28 ans) pourrait remplacer le partant Thomas Meunier au mercato estival. La piste est creusée depuis quelques jours. La perspective de rejoindre le PSG plairait à Traoré. Problème : il n’est pas le seul sur la liste de Leonardo à ce poste en jachère.

Foot Mercato confirme que le PSG travaille en parallèle sur la piste Achraf Hakimi (Real Madrid, 21 ans), qui a fait mal au club de la capitale en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund. « Leonardo l’a placé tout en haut de sa short-list même si aucun contact officiel n’a eu lieu jusqu’à présent, explique FM. Hakimi et son entourage sont très intéressés par le projet sportif parisien. » Autres pistes suivies par Leonardo au poste de latéral droit : Ola Aina (Torino, 23 ans) et Adam Marusic (Lazio, 27 ans). Rome pourrait laisser filer ce dernier contre 20 millions d’euros.

#Barça are working on #Neymar‘s return, but #PSG don’t want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of €38M a year. #transfers

