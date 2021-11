PSG – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Au PSG, il y a pas mal d'incertitudes. Si Sergio Ramos pourrait faire sa première apparition dans le groupe ce samedi, il y a peu de chances d'y voir Neymar, touché en sélection. On attend le point médical avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino ce vendredi pour être sûr. Presnel Kimpembe et Marco Verratti sont proches d'un retour. Rafinha et Julian Draxler sont forfaits. Quant aux internationaux sud-américains, rentrés tardivement à Paris, leur présence sur le pré se fera au cas par cas.

Les absents du côté du PSG : Rafinha, Draxler (blessés), Neymar (très incertain).

Ramos sur la feuille de match avec Paris ?

A Nantes, il y a beaucoup moins d'interrogations pour Antoine Kombouaré mais il y en a quand même. Sébastien Corchia fait son retour de suspension et Nicolas Pallois le remplace au mitard. Il n'y a donc pas vraiment de suspense pour l'axe central (Girotto – Castelletto). Outre les habituels joueurs écartés, Roli Pereira da Sa est forfait tout comme Renaud Emond. Moses Simon est lui incertain car rentré tard.

Les absents du côté de Nantes : Pallois (suspendu), Pereira da Sa, Emond (blessés), Simon (incertain), Limbombe, Wague, Augustin (écartés).

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), A.Diallo (ou Kimpembe), N.Mendes - Wijnaldum, Danilo, Gueye – Di Maria, Mbappé, Messi.

Nantes : Lafont (cap.) - Corchia, Girotto, Castelletto, Fabio - Bukari, Cyprien, Chirivella, Simon (ou Coco) - Blas, Kolo Muani.