PSG - OL (0-1) : Mbappé et Mendes au chevet de Neymar, le père du Brésilien s’insurge !

Le PSG retient son souffle. Battu hier par l’OL (0-1), le champion de France a reculé à la troisième place de L1 et s’inquiète pour Neymar. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure de l’attaquant brésilien mais ses antécédents dans la capitale font craindre le pire même s’il s’agit ici d’une blessure à la cheville gauche. Déjà, L’Équipe assure que le crack du PSG peut faire une croix sur l’année 2020. En moyenne, sa durée d’indisponibilité dure entre deux et trois mois. Forcément, Kylian Mbappé a tenu à lui apporter son soutien. « Jamais facile de perdre à domicile. Continuons à travailler, la saison est encore très très longue. Merci pour ce trophée. Mon frère Neymar, sois fort, nous sommes tous avec toi », a-t-il posté sur Instagram.

Mendes s'excuse

Thiago Mendes, auteur du tacle qui a blessé Neymar, s’est confondu en excuses. « Bonsoir tout le monde, je viens m’excuser auprès de Neymar. J’espère qu’il va bien. Je n’ai eu aucune intention de le blesser. On sait que Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde. Comme tout le peuple brésilien, j’admire son football. J’espère qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra récupérer rapidement et redonner de la joie aux supporters. Je réitère mes plus plates et sincères excuses », a déclaré le milieu de l’OL dans une vidéo postée sur le réseau social. »

Neymar Sr s'emporte

Des excuses qui semblent loin d’être acceptées par le père de Neymar, remonté comme un coucou. « Jusqu’à quand ? On parle tellement de ça, On se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sévir dès la première (faute) ? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute ? A-t-on besoin d’aller voir le VAR pour savoir que ça mérite une expulsion ? A-t-on besoin du VAR pour comprendre cette faute violente ? Il faut blesser quelqu’un pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent qui laisse l’autre joueur sans option de défense, a-t-il tonné. Nous n’avons pas pris en compte le fait que Neymar a subi son traditionnel lot de fautes durant tout le match, toujours violentes, et ça alimente ce genre d’attitude et ce type de joueur. Le football sera perdant. JUSQU’A QUAND CE SERA LA FAUTE DE LA VICTIME ??? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui peut protéger (l’arbitre, ndlr)… Quoi faire ? Dieu veille ! »